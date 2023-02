Bayern München tromler bundhold efter stor foræring

Bayern Münchens vaklende start på 2023 ser ud til at være rettet op i tide til slutkampene i Champions League.

Lørdag vandt storholdet 3-0 på hjemmebane over bundholdet Bochum, der satte storfavoritten i gang med en stor foræring i forbindelse med Thomas Müllers 1-0-scoring lige før pausen.

Med sejren har Bayern 43 point for 20 kampe på førstepladsen i Bundesligaen.

Dortmund er øjeblikkelig toer med 40 point, efter at holdet på udebane slog formstærke Werder Bremen med Jens Stage 2-0 på udebane takket være en træffer af det 18-årige engelske angrebstalent Jamie Bynoe-Gittens og en af Julian Brandt.

Både Bayern og Dortmund tager i den kommende uge hul på slutspillet i Champions League. Bayern gæster tirsdag Paris Saint-Germain i den første af to ottendedelsfinaler. Dortmund har onsdag besøg af Chelsea.

Uden at sprudle satte Bayern sig tungt på sin hjemmekamp mod Bochum fra første fløjt, men udeholdet var god til at lukke ned for alt for mange åbne chancer.

Kedelig debut i danskerklub

Desværre for Bochum slog defensiven dog en alvorlig revne efter 41 minutter, da højrebacken Saidy Janko fuldstændigt kiksede en tilbagelægning til sin keeper, hvilket en årvågen Thomas Müller straffede prompte.

Netop indskiftede Kingsley Coman fandt vej gennem Bochum-keeperens ben og øgede til 2-0 efter 64 minutter, efter at Bayern med hurtigt spil splittede gæsternes forsvar.

Og ti minutter senere øgede Serge Gnabry til 3-0 på et straffespark, som uheldige Saidy Janko begik, og dermed var kampen lukket helt ned.

Pellegrino Matarazzo under lørdagens kamp. Foto: John Macdougall/AFP/Ritzau Scanpix

Andetsteds fik Pellegrino Matarazzo en kedelig debut som cheftræner i Hoffenheim, da holdet hjemme tabte 1-3 til Bayer Leverkusen og udvidede sin stime af kampe uden sejr til ti.

Thomas Delaney spillede de første 64 minutter på Hoffenheims centrale midtbane, mens Kasper Dolberg blev skiftet ind i hjemmeholdets angreb fra starten af anden halvleg. Robert Skov og Jacob Bruun Larsen sad ude med skader.

Bo Svenssons Mainz fik sin første sejr i fire kampe med 3-1 hjemme over Augsburg. Marcus Ingvartsen fik 20 minutter som indskifter for Mainz, mens Mads Valentin ikke var med for udeholdet.