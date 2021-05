Bayern München tysk mester uden at spille

Bliver der taget en anelse let på en tackling eller en hovedstødsduel i aftenens kamp mod Borussia Mönchengladbach for Bayern München-spillernes side, er der en god grund.

For en god times tid inden kampstart på Allianz Arena i München fik de meldingen om, at Borussia Dortmund hjemme havde slået RasenBallsport Leipzig 3-2, hvilket dermed sender mesterskabet til München.

Leipzig kan nu højest nå 70 point, mens Lewandowski og co. har 71 inden Gladbach-kampen.

Det er Bayern Münchens 31. tyske mesterskab – og niende i træk! Det er på tysk grund kun overgået af Dynamo Berlins ti mesterskaber i Oberligaen i DDR i 1980’erne. I Bundesligaens 57-årige historie er der ikke nogen stime, der kommer i nærheden af.

I Dortmund måtte Thomas Delaney og Yussuf Poulsen begynde kampen på bænken, hvorfra de kunne se Marco Reus score til 1-0 efter bare syv minutter.

BVB-stjernen kombinerede sig hurtigt og flot igennem i Leipzigs højre side af straffesparksfeltet og knaldede tørt og hårdt bolden op i nettaget forbi en chanceløs Peter Gulacsi i Leipzig-målet.

Dortmund-jubel efter Sanchos første mål. Foto: Martin Meissner/AFP/Ritzau Scanpix

Da Jadon Sancho seks minutter inde i 2. halvleg øgede til 2-0 efter et par fine træk i feltet, lignede det game over for et langt fra sprudlende Leipzig-hold, der bare havde en af de dage, hvor tingene ikke syntes at fungere for dem.

I løbet af 2. halvleg ændrede den opfattelse sig dog. Lukas Klosterman reducerede efter en god times spil, da han kom højere end Mats Hummels på et indlæg og pandede bolden i mål. Og det var pludselig helt lige, da Dani Olmo udlignede efter 77 minutter med en flad inderside.

Herefter stod der Leipzig på det meste. De havde brug for alle tre point for at tro bare en smule på miraklet – at de kunne indhente Bayern til sidst.

Men den lavede Jadon Sancho om på fire minutter før tid, da han efter endnu en fiks tur i venstre side af feltet afleverede til Raphael Guerreiro, der fandt sin kollega inde midt for mål. Og her svigtede briten ikke.

Af uforklarlige årsager blev Yussuf Poulsen siddende på Leipzig-bænken, mens Dortmund slet ikke gjorde brug af topscorer Erling Braut Håland, der er ude med en skade.

Hvor Bayern-spillerne kan juble over et mesterskab, er sejren også kærkommen i Dortmund, hvor klubben arbejder benhårdt for at knibe sig ind i Champions League-varmen.

De tre point placerer klubben á point med Frankurt på fjerdepladsen. Frankfurt har dog spillet en kamp færre.