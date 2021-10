Bayern München ydmyger Leverkusen

Det var ikke til at se, at Bayern München og Bayer Leverkusen havde startet dagen med at ligge à point på anden- og tredjepladsen i Bundesligaen, da de to tyske tophold søndag mødte hinanden.

For Bayern gav Leverkusen en fodboldlektion og knuste guldrivalerne. Ved pausen stod der 5-0, og så var kampen mere eller mindre afgjort.

Det endte 5-1, og Bayern genindtager dermed tabellens førsteplads, som Borussia Dortmund lørdag var hoppet op på. Et enkelt point adskiller de to hold efter otte kampe.

Robert Lewandowski åbnede målscoringen efter fire minutter med en flot detalje, da han vinklede en tværaflevering i feltet i mål ved at sende bolden bag sit støtteben.

Zidan forblev på bænken

Derefter var der stilstand på måltavlen i cirka 25 minutter. Men derefter gik stærkt. På otte minutter blev 1-0 til 5-0 for gæsterne.

Lewandowski kom igen på måltavlen. Det samme gjorde Serge Gnabry - to gange - og Thomas Müller. På kort tid var kampen så godt som lukket, og Leverkusen-spillerne blev stod måbende på grønsværen.

Den store føring satte en dæmper på Bayerns iver for at komme fremad på banen i anden halvleg. Leverkusen fik pyntet en smule på resultatet, da Patrik Schick reducerede til 1-5 efter ti minutter, men mere blev det altså ikke til.

Zidan Sertdemir var søndag for første gang udtaget til Leverkusens kamptrup. Den 16-årige dansker, der i sommer skiftede til den tyske klub fra FC Nordsjælland, kom dog ikke på banen.