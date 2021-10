Bayern rejser sig i målfest

Bayern München fik lørdag eftermiddag revancheret sig for en af klubbens største blamager i nyere tid.

Onsdagens pokalnederlag til Borussia Mönchengladbach på hele 0-5 - Bayerns største nederlag i 43 år - blev fulgt op med en udesejr på 5-2 over Union Berlin i Bundesligaen.

Bayern var ikke prangende fra start, men blev hjulpet i gang af et straffespark for arm på bolden efter 13 minutter. Robert Lewandowski var som vanligt sikkerheden selv fra 11-meter-pletten.

Det var dog mere spektakulært, da den polske målmaskine øgede til 2-0 midtvejs i første halvleg. Lewandowskis dribletur blev stoppet af et benspænd uden for feltet, og han sendte selv frisparket i hjørnet.

Så rullede Bayerns offensive spil, og det blev 3-0 efter et flot angreb, hvor Thomas Müller på akrobatisk vis fik dirigeret bolden ind foran mål, hvor Leroy Sané knap kunne undgå at score.

Union Berlin, der havde Frederik Rønnow på bænken, fik dog også gang i angrebsspillet senere i halvlegen og fik fortjent reduceret, da N. Giesselmann scorede via Manuel Neuer og den ene opstander.

Hjemmeholdet dominerede også det første kvarter i anden halvleg, men Bayern slog i stedet til på en kontra, hvor Kingsley Coman driblede ind i feltet og knaldede bolden i det korte hjørne til 4-1.

Kort efter reducerede norske Julian Ryerson til 2-4, men Bayern fik det sidste ord, da Thomas Müller ti minutter før tid gjorde det til 5-2.

Med sejren fører Bayern ligaen med 25 point for 10 kampe. Det er ét mere end nummer to, Borussia Dortmund, der brugte lørdag eftermiddag på at slå FC Köln med 2-0 på hjemmebane.

Thorgan Hazard bragte Dortmund på 1-0 i det 40. minut, og Steffen Tigges øgede til 2-0 knap midtvejs i anden halvleg, da han netop var blevet indskiftet.

Den tidligere OB'er Jacob Barrett Laursen kom på tavlen for Armenia Bielefeld, men det rakte ikke til point hjemme mod Mainz 05 og træner Bo Svensson, der hev en 2-1-sejr med hjem.

Mainz ligger nummer 5 med 16 point.