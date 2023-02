Bayern sætter Rønnow og Union Berlin på plads

Ti tyske mesterskaber i træk er det blevet til for Bayern München, og nu rækker storklubben ud efter et mere.

I hvert fald fik Bayern München sat Union Berlin eftertrykkeligt på plads i søndagens interne topkamp i Bundesligaen. Det endte med en 3-0-sejr til sydtyskerne.

Med sejren topper Bayern München tabellen på samme pointantal som Borussia Dortmund, der også er en alvorlig titelkonkurrent i denne sæson. Begge hold har 46 point, men Bayern fører grundet en markant bedre målscore.

Union Berlin, der har overrasket stort i denne sæson, er nummer tre med 43 point efter 22 spillerunder.

I fygende snevejr viste Bayern München især klasseforskellen i første halvleg, hvor alle tre mål blev scoret mod Union Berlin og den danske keeper Frederik Rønnow.

Offensivspillerne Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman og Jamal Musiala stod for målene for det dominerende hjemmehold.

Union Berlin og Rønnow holdt stand i den første halve time, hvor udeholdet var sat under massivt pres.

Blandt andet reddede Rønnow et forsøg fra Thomas Müller, inden det gik galt for Union Berlin i det sidste kvarter af første halvleg.

På et indlæg fra Coman fik Choupo-Moting med et hovedstød udplaceret Rønnow i målet.

Derefter stod Thomas Müller for to oplæg. Først til Coman, der let og elegant rundede Rønnow og fordoblede føringen fem minutter før pausen.

I første halvlegs tillægstid skulle Musiala bare sætte foden på assist nummer to fra Müller.

I anden halvleg cruisede Bayern sejren stille og roligt i land. Union havde ikke kvaliteten til at komme tilbage i kampen.

Til gengæld sørgede Rønnow med flere gode redninger for, at nederlaget ikke blev større.

Tidligere søndag spillede Freiburg 1-1 hjemme mod Bayer Leverkusen. Freiburg er nummer fem i rækken med 41 point, mens underpræsterende Leverkusen er placeret i midterfeltet.