Bayern-stjerne sænker barndomsklub med hattrick

Han er født i byen og fik en stor del af sin fodboldopdragelse i Stuttgart, men der var ingen nåde, da Serge Gnabry tirsdag var på besøg hos sin tidligere klub.

Tre gange klappede han kuglen i netmaskerne, og sammen med Robert Lewandowski sørgede han for en sejr på 5-0 til Bayern München i Bundesligaen.

Med sine to scoringer tangerede Robert Lewandowski rekorden for flest Bundesliga-mål i et kalenderår. I den statistik er han nu på 42 kasser i 2021. Gerd Müller scorede i 1972 samme antal mål.

Danske Wahid Faghir, der skiftede fra Vejle Boldklub til Stuttgart i sommer, kom på banen til det sidste kvarter, men kunne intet stille op.

Bayern har nu hentet 40 point i sæsonens første 16 kampe og fører Bundesligaen med ni point ned til Dortmund, der har en kamp i hånden. Stuttgart er lige over de faretruende nedrykningspladser.

Om det var den flade stemning på det mennesketomme stadion, der var grunden, vides ikke, men opgøret blev indledt uden bulder og brag.

Vi skulle vente 40 minutter, før der gik hul på bylden. Leroy Sané fik bolden midt på banen og drev den frem til kanten af feltet, inden han lagde den til venstre til Serge Gnabry, som frækt krøllede kuglen ind i målets modsatte side.

Stuttgart satte sig på begivenhederne i de første minutter efter pausen, mens Bayern stillede sig tilbage og ventede på kontramuligheder.

Sådan en opstod efter 53 minutter. Thomas Müller stak en flad bold frem i feltet til Serge Gnabry, der med en sparkefinte snød sin oppasser og scorede sikkert. Det var Thomas Müllers 12. assist i sæsonen - flest af alle i Bundesligaen.

Efter 69 minutter fik Robert Lewandowski en friløber og tippede bolden over hatten på Stuttgart-keeper Florian Müller.

Få minutter senere var den gal igen. Bayern slog kontra, og Serge Gnabry satte Lewandowski op til en let scoring lige foran mål, og Stuttgart faldt helt sammen.

Serge Gnabry fuldførte sit hattrick og fem vilde Bayern-minutter, da han efter 74 minutter udnyttede en kæmpe fejl fra Florian Müller, der efter et indlæg nærmest lagde bolden for fødderne af offensivprofilen i feltet.