Bayern-stjerne sætter historisk rekord

Kingsley Coman blev noteret for 41 spurter, da Bayern München i sidste weekend slog SC Paderborn med 3-2 i Bundesligaen.

I en af disse blev han målt til at have løbet 35,66 km/t, og ingen spiller i Bundesligaen har siden 2011, hvor den tyske liga begyndte at måle på det, været hurtigere end den franske kantspiller.

Det skriver Bundesligaen på sin hjemmeside.

- Jeg føler mig langsommere end tidligere. Jeg kan ikke udvikle mig så meget på dette område, som da jeg var 18 eller 19 år, har Coman før sagt til France Football om, hvordan han er kommet sig efter nogle drilske skader.

I sidste sæson var Hertha Berlins Lukas Klünter rækkens hurtigste spiller med sine 35,38 km/t. Her var Coman den 9. hurtigste med 34,83 km/t.

Jeremiah St. Juste fra Mainz havde tidligere rekorden med sine 35,60 km/t.

Foto: FABRIZIO BENSCH/Ritzau Scanpix

Se også: Vanvid! Supertalent koster 2,7 milliarder

Se også: Cykelryttere i slagsmål under interview

Kæmpe forskel i Brøndby: Fanget mellem to stole