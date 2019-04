Bayern-stjerner i vild fest efter drømmekamp

I løbet af sidste uge kom det frem, at Jerome Boateng havde planlagt fest i forbindelse med lanceringen af sit nye livsstilsmagasin 'Boa'. Festen foregik få timer, efter at Bayern München spillede afgørende topbrag mod Dortmund i den tyske Bundesliga.

Selvom tidspunktet for festen har mødt kritik af klubbens egne, viser det sig nu, at flere af Bayern-spillerne bakkede op om deres udskældte makker ved at deltage i løjerne.

Mens en festklar Thomas Müller sendte en hilsen til sin holdkammerat iført store solbriller og bagvendt kasket, kan man i videoen se, at fødselar Franck Ribery og David Alaba også deltog i fejringen. Bayern-stjernerne fik selskab af blandt andre Usain Bolt og den tyske rapper Capital Bra, der optrådte foran et ellevildt og ret ungt publikum.

Sportsdirektør: - Havde aldrig gjort det

Hasan Salihamidzic, der er forhenværende profil og nu sportsdirektør i den tyske mesterklub, var ikke tilfreds med beslutningen fra sin tyske forsvarsspiller. I torsdags sagde direktøren, at han aldrig ville have gjort det samme i forbindelse med en afgørende kamp, Bayern stod foran.

- Det ville jeg aldrig gøre som spiller, især ikke efter sådan en kamp. Man ved ikke, hvordan kampen ender. Hvis han havde spurgt mig, ville jeg have rådet ham til at lade være, sagde han.

Heldigvis gik det godt for Bayern München, der klædte konkurrenterne fra Dortmund af. Thomas Delaney, Jacob Bruun og co. fik således én på kassen, da de tabte med hele 5-0. Magtdemonstrationen fandt sted uden Boateng, der så alle 90 minutter fra Bayern-bænken.

Jerome Boateng har i forvejen haft en svær sæson. Den nyslåede livsstilsekspert er blevet fravalgt af landstræner Joachim Löw, ligesom han i store dele af sæsonen er blevet henvist til bænken i storklubben.

Se også: United-stjerne er på Zidanes ønskeliste

Se også: Kjærs træner har fået kræft

14 brandvarme salgsemner - Superliga-bomber kan ryge for 100 mio. kroner