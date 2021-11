Bayern tager smal pligtsejr mod bundholdet Bielefeld

På et nærmest coronatomt Allianz Arena var de få fremmødte Bayern München-fans vidner til en ensidet affære, der endte med en 1-0-sejr mod bundholdet Bielefeld.

Leroy Sané stod for kampens enlige mål, som blev sat ind på et flot langskud.

Sejren betyder, at den tyske storklub akkurat smutter forbi Dortmund i toppen af Bundesligaen. Bayern har 31 point for 13 kampe.

Bielefeld roder rundt i den anden ende af tabellen. Holdet har blot fået skrabet ni point sammen indtil nu.

Leroy Sané scorede det forløsende mål, da Bayern München lørdag slog Bielefeld med 1-0. Foto: Michaela Rehle/Reuters

Bayern satte sig hurtigt på spillet i de indledende minutter, hvor spillerne begyndte at sværme som fluer omkring gæsternes mål.

I flere tilfælde var holdet tæt på at tage en fortjent føring i opgøret. Både Alphonso Davies, Kingsley Coman og Thomas Müller havde store muligheder for at gøre det til 1-0.

Men Stefan Ortega i Bielefeld-målet ville det tydeligvis anderledes. Det fik han vist ved at agere stopklods ved en række oplagte scoringschancer.

Hjemmeholdet fortsatte i anden halvleg med at vade i chancer. Sané var efter få sekunder alene med målmanden, men tyskeren prikkede akkurat bolden forbi stolpen.

Tyskeren skulle få flere store chancer i anden halvleg, og efter 72 minutter skulle det så lykkes ham at passere Ortega. Fra distancen hamrede han bolden forbi den chanceløse målmand.

Det enlige mål betyder, at klubben slår den tyske rekord for flest scorede mål i et kalenderår, som nu lyder på 101 mål. Rekorden var indtil lørdag besat af Köln, der satte den tilbage i 1977.

Tidligere lørdag vandt Dortmund en svær udekamp mod Wolfsburg. Stjerneangriberen Erling Haaland gjorde comeback efter en skade. Det fejrede han ved at score et akrobatisk mål til slutstillingen 3-1.