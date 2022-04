Bayern tysk mester for 10. gang i træk

Bayern München kunne lørdag kåres til tysk mester i fodbold for 10. gang i træk efter 3-1-sejr over Dortmund

Der er efterhånden ikke super vanskeligt at gætte en vinder af den tyske Bundesliga.

Bayern München har nemlig vundet alle udgaver siden sæsonen 2012-13, og lørdag gentog den sydtyske gigant bedriften og sikrede sig sit 10. mesterskab på stribe.

Det blev sikret hjemme på et fyldt Allianz Arena, hvor nærmeste forfølger, Dortmund, blev besejret 3-1. Dermed er sydtyskernes forspring på 12 point ikke til at hente med blot tre spillerunder tilbage.

Polakken har her netop gjort det til 2-0. Foto: Kerstin Joensson/Ritzau Scanpix

Sejrsfesten for klubbens 32. mesterskab var sådan set ikke reelt i fare. For selv med et uafgjort resultat ville Dortmund højst kunne nå pointlighed - men da første tiebreaker er målforskel, og Bayern er næsten 30 mål bedre, ville Dortmunds mesterskabs-chancer være mere end teoretiske.

De muligheder forduftede nærmest efter et kvarters spil, da Serge Gnabry efter en indøvet hjørnesparkskombination flugtede bolden i mål.

Og de blev endnu mere udviskede, da Robert Lewandowski med sit 33. ligamål bragte Bayern på 2-0 ti minutter inden pausen.

Alligevel startede Dortmund anden halvleg med tro på tingene. Ikke mindst da de fem minutter efter pausen fik tilkendt et straffespark, efter at Joshua Kimmich nedlagde anfører Marco Reus.

Emre Can greb resolut bolden og sparkede den sikkert forbi Manuel Neuer.

Emre Can gav kortvarigt Dortmund håb om at komme tilbage i kampen. Foto: Kerstin Joensson/AFP/Ritzau Scanpix

Så fik Dortmund fornyet tro på tingene, men trods et par store chancer til specielt Erling Haaland kom de ikke tættere - og så kunne indskiftede Jamal Musiala knalde 3-1-målet ind kort før tid.

Det sikrede endegyldigt, at Bayern München bliver det første hold fra de ti største fodboldligaer i Europa til at nå ti mesterskaber på rad og række.

Der er dog et stykke op til den absolutte rekord på 14, der indehaves af estiske Skonto Riga (1991-2004) og Lincoln Red Imps fra Gibraltar (2003-2016).