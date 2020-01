Bayern uddeler øretæver

Schalke 04 var på en alt for stor opgave lørdag, da holdet gæstede Bayern München i Bundesligaen.

Rekordmestrene gav gæsterne en lektion i offensivt og chanceskabende fodbold og vandt opgøret 5-0.

Dermed nåede Bayern op på 39 point, og da RB Leipzig tidligere lørdag tabte 0-2 ude mod Eintracht Frankfurt, så er det tættere i toppen, hvor Leipzig er på førstepladsen med 40 point.

Schalke ligger på femtepladsen med tre point op til Borussia Dortmund på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League.

Schalke-keeper Markus Schubert havde noget at se til i opgøret i München, og den 21-årige målmand var stærkt involveret i scoringen til 1-0 efter seks minutter.

Schubert gik skævt af et indlæg i feltet og kunne ikke få fat i bolden, som siden endte hos Robert Lewandowski, der hamrede den i mål. Dermed er Lewandowski ligatopscorer med 21 sæsontræffere.

Rabbi Matondo svarede dog hurtigt igen for Schalke, da han afsluttede på overliggeren.

Markus Schubert levede generelt livet lidt farligt i Schalke-målet, og både Thomas Müller og senere Robert Lewandowski havde bolden i mål i løbet af første halvleg, men i begge tilfælde var VAR i brug, og der blev dømt offside.

Schubert reddede dog flot i halvlegens sidste minut på et drøn af et hovedstød fra Lewandowski, men det gik alligevel galt i tillægstiden.

Perisic fandt Leon Goretzka, som med et hovedstød fandt Müller, der flugtede Bayern på 2-0, lige inden der blev fløjtet til pause.

Bayern fortsatte med at teste Schubert straks efter pausen i to forsøg, inden Goretzka med et akrobatisk mål øgede til 3-0.

Den tidligere Schalke-spiller headede bolden ind på en modstander. Den sprang tilbage, og Goretzka flugtede den i kassen halvt liggende i luften.

Det blev 4-0 efter en time, da Lewandowski efter at have vredet sig fri serverede bolden for fødderne af Thiago Alcântara, som nemt scorede.

Kort efter blev Alcântara erstattet af Philippe Coutinho, og Perisic fik lov at slappe af med 20 minutter igen, og Serge Gnabry kom på banen.

Gnabry sluttede målfesten af med scoringen til 5-0 i det 89. minut.

