Bayern vinder hæsblæsende topkamp i Bundesligaen

Bayern München nægter at afgive herredømmet i tysk fodbold. De seneste otte års mestre klarede lørdag aften en af sæsonens sværeste opgaver på udebane mod Dortmund, der blev besejret 3-2.

Dermed tager Bayern førstepladsen tilbage fra RB Leipzig, der tidligere på dagen besejrede Freiburg med 3-0. Dortmund forbliver på tredjepladsen efter sæsonens andet liganederlag.

De sejrsvante sydtyskere lod sig ikke gå på af, at Marco Reus gav Dortmund føringen mod slutningen af første halvleg.

Reus styrede bolden i nettet efter Raphael Guerreiros flade indlæg som afslutning på et mønsterangreb.

Målet rakte dog ikke til en pauseføring til Dortmund. I dommerens tillægstid begik Thomas Delaney frispark på kanten af feltet, og David Alaba omsatte skudchancen til udligning med et afrettet frispark.

Topbraget levede til fulde op til forventningerne. De to hold spillede drabeligt offensivt og skabte masser af ballade i straffesparksfelterne.

Den polske målmaskine Robert Lewandowski fik to mål annulleret af videodommeren, men kom alligevel på måltavlen, da han kort efter pausen fik en halv chance.

Lucas Hernández sendte et indlæg ind fra venstre, og Lewandowski pressede sig akkurat foran Mats Hummels og scorede med et fremragende hovedstød.

Senere i halvlegen gjorde indskiftede Leroy Sané det til 3-1 med en tør afslutning fra kanten af feltet.

Det lignede en afgørelse. Men med syv minutter igen gav Erling Haaland Dortmund nyt liv.

Nordmanden havde tidligere i kampen manglet præcision i sine afslutninger, men da han blev spillet fri med Bayern-keeper Manuel Neuer, sad den der endelig.

Kort efter misbrugte Reus en stor mulighed for udligning, og flere chancer fik hjemmeholdet ikke.

Bayern Münchens sejr kan dog vise sig dyrt betalt, hvis Joshua Kimmich' skade viser sig at være alvorlig.

Den alsidige spiller fik et slag på knæet, da han forsøgte at bremse Haaland med en voldsomt ureglementeret tackling. Sammenstødet gik dog værst ud over Kimmich, der humpede fra banen med store smerter.