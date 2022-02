Bedst af alle: Hyldes for drømmemål

Han kunne være endt som matchvinder.

Men Jonas Winds drømmetræf i første halvleg mod Hoffenheim endte til sidst med kun at få kosmetisk betydning. Værterne tabte med 1-2, og så forsvandt en smule af glæden ved danskeresn første Bundesliga-scoring selvfølgelig.

Den 23-årige angriber fomåede dog nok engang at sætte tyk streg under sin fornemme entré i Tysklands bedste fodboldrække.

Det store lokalemedie Wolfsburger Allgemeinen Zeitung bedømmer ham da også som Wolfsburgs bedste i kølvandet på lørdagens kamp. På skalaen, der går fra 1-6, hvor lavest er bedst, belønnes Wind med et 2-tal.

- Tredje kamp og første scoring af det nye vinterkøb. Han afsluttede vidunderligt i det øverste højre hjørne. Også efter scoringen var danskeren farlig, lyder bedømmelsen.

Mens det lignede tre point til Wolfsburg ... Jonas Wind i jubel over sin scoring til 1-0. Foto: Swen Pförtner/Ritzau Scanpix

Forventningerne til Wind er store i Wolfsburg, der - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - betalte i omegnenen af 90 millioner kroner for den danske landsholdsspiller.

Den tidligere FCK-stjerne er udstyret med en kontrakt indtil 2026, og med lørdagens indsats in mente er den tyske arbejdsgiver sandsynigvis glad for, at aftalen strækker sig så langt ud i fremtiden.

På den korte bane lurer imilertid stadig en kamp for at holde sig fri for nedrykning.

Med fem point ned til Augsburg på playoff-pladsen - og en faretruende flirt med 2. Bundesliga - er Wolfsburg fortsat langt fra sikkerhed på den front.

Sikkert er det imidlertid, at Jonas Wind nuj er på tavlen i Tyskland, og det kunne næppe gøres meget smukkere.

Det skulle da lige være Jacob Bruun Larsens udligning, der satte gang i gæsternes comeback. Se Hoffenheim-danskerens fornemme scoring nedenfor.