Bekræftet: Bonucci forlader Italien og tager til Berlin

Leonardo Bonucci har fremtiden på plads - og den ligger uden for Italien.

Den forsvarende europamester skifter på transfervinduets sidste dag til Union Berlin i Bundesligaen.

Sommeren igennem har den italienske stopper haft en meget offentlig fejde kørende mod sin nu tidligere klub Juventus, hvor han har tilbragt 12 af de seneste 13 sæsoner.

Nu er fremtiden altså på plads for 36-årige Bonucci, som skal finde de tyske gloser frem i den kommende sæson.

Leonardo Bonucci har tidligere meldt ud, at den kommende sæson kan blive hans sidste som professionel. Fabrizio Romano melder således også, at kontrakten har et års varighed, men der er option på et års forlængelse, lyder det.