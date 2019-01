Billedet imponerer: Fodboldstjernen viser monsterarm

To førstepladser, en andenplads og en fjerdeplads har Robert Lewandowski sikret sig på Bundesligaens topscorerliste gennem sine fire sæsoner i Bayern München. Ved vinterpausen ligger den polske angriber blot nummer fem på topscorerlisten, men på træningslejren i Qatar viser han styrke.

Billeder viser således, hvordan blodårerne og musklerne står i kø for nærmest at bryde ud af polakkens overarme.

- Lewandowski viser i øjeblikket topform og er pumpet op som aldrig før og kigger nu med det ene øje efter topscorertitlen, lyder det hos tyske Skysports, der også er faldet over billederne af den imponerende overarm.

Guess what Robert Lewandowski spent his time doing during the Bundesliga winter break...? pic.twitter.com/dgr29rDNBM — TEAMtalk (@TEAMtalk) 15. januar 2019

Østrigske Sport 24 skriver da også, at mens holdkammeraterne var trætte efter træningerne i Doha, så var Lewandowski god til at gå i fitness-centeret med et par håndvægte.

- Resultatet kan ses. Muskler af stål, skriver de.

Dansk komet uden navn: Vil du hjælpe Oliver?

Se også: Mogens Palle har travlt: - Det er røvhullet af verden

Også på sociale medier vækker billedet af Lewandowski opsigt.

- Ser ikke ud til, at Lewandowski har forladt fitness-centeret i løbet af vinterpausen, skriver en bruger.

- Ser ud til, at Lewandowski har fået personlig træning fra Hulk, lyder det fra en anden, mens tyske 90min har valgt at gå planken ud og farve Lewandowskis muskler grønne og give ham tilnavnet 'The Hulk'.

Robert "The Hulk" Lewandowski - scheint ziemlich fit zu sein der #FCBayern-Torjäger pic.twitter.com/L0tflxt0ga — 90min DE (@90min_DE) 14. januar 2019

Chokerede med skrækbilledet: Kvinderne forgudede ham

Tidligere billeder af Robert Lewandowski afslører ikke tilsvarende muskelstørrelse, så måske er polakken gået i gang med at træne sig til et sidste stort klubskifte.

I sommer var der snak om, at polakken skulle videre efter fire år i Bayern, hvor Real Madrid var ønskedestinationen, men i august trak angriberen lidt i land.

- I april og maj var næsten alle ude efter mig, og jeg følte ingen beskyttelse fra klubben. Jeg var ladt helt alene. Jeg scorede ikke i to-tre vigtige kampe, og pludselig skulle alle skyde mod mig.

- Jeg kunne ikke se nogen, der støttede mig. Bosserne støttede mig ikke. Siden har jeg indset, at fansene her i München står bag mig, og i sidste ende føler jeg mig nu værdsat, sagde Lewandowski dengang ifølge Bild.

Og året før var angriberen endda ude for at kritisere klubbens indkøb.

- Bayern er nødt til at komme med noget nyt og kreativt, hvis spillere i verdensklasse skal komme til München. Hvis man ønsker at hænge med i toppen, så må du have den slags kvalitet.

- Til dato har Bayern aldrig betalt mere end 40 millioner euro for en spiller. I international fodbold er det jo ikke mere end en gennemsnitlig spiller, sagde polakken dengang, inden han blev sat på plads af klubpræsident Karl-Heinz Rummenigge.

Nu har Lewandowski tilsyneladende sat sig for at selvtræne sig til en topscorertitel og Bundesliga-guld til sommer, og så derefter muligvis komme videre.

Polakken er ikke den første sportsudøver, der viser ekstrem monsterarm - i 2017 gjorde denne kvinde sig bemærket med en monsterarm.

Sådan så Lewandowskis arme ud i marts 2017. Foto: AP

Se også: Arnesen afslører: I krig med Mourinho

Se også: Neymar blander sig: AGF-emne valgte rigtigt

Se også: Se Cristiano-fotoet: Stjernens diller stjæler billedet

Stort galleri fra den røde løber: Nicki P. viser sin store kærlighed frem