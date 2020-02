Bizar skade: Skambidt af hund

'Chef, jeg kan ikke komme på arbejde i dag. Jeg er blevet bidt af en hund', kunne være en oplagt søforklaring fra Chris og Chokoladefabrikken.

Beskeden var dog den, som målmanden i Hertha Berlin Thomas Kraft måtte give cheftræner Alexander Nouri.

Tirsdag morgen i sidste uge var 31-årige Thomas Kraft ude at gå en tur med sine to rottweilere Dina og Blake. Pludselig angreb en fremmed hund Hertha-målmandens to hunde. Det skriver den tyske avis Bild.

I første omgang fik Thomas Kraft skræmt hunden væk, men da den kom tilbage igen, gik det galt.

Kraft stillede sig igen i vejen for den fremmede hund, som denne gang valgte at bide målmanden i venstre hånd.

Såret blev så dybt, at Thomas Kraft ikke kunne træne hele ugen i hovedstadsklubben, og han vil også mangle styrke i hånden i denne uge.

Den tyske keeper var dog på bænken lørdag, da Hertha blev sendt til tælling af FC Köln, som vandt med hele 5-0 i Berlin.

I forsøget på at beskytte sine egne hunde blev Thomas Kraft bidt af en anden hund. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Da Hertha Berlins målmandstræner, Zsolt Petry, hørte om skaden, var han noget forundret.

- Selvfølgelig er det her en noget mærkelig skade. Men Thomas havde held i uheld. Vi vil formentlig kun skulle undvære ham nogle dage.

Den tyske målmand har haft hunde siden 2011, hvor han købte de to rottweilere i München.

Thomas Kraft har kun spillet to Bundesliga-kampe i denne sæson, da han i målet står i skyggen af norske Rune Jarstein.

Det er ikke første gang i denne sæson, at Hertha Berlin bliver ramt af en bizar skade. I oktober skar midtstopper Niklas Stark sig på et glasbord og var ude i to kampe.

Tidligere Valencia-spiller Ever Banega blev skadet, da han blev kørt over af sin egen bil. Foto: Heino Kalis/Ritzau Scanpix

I kategorien bizarre skader er Ever Banegas uheld i 2012 en af de mere opsigtsvækkende.

Den tidligere Valencia-spiller var ved at fylde benzin på sin bil, da han pludselig blev kørt over af den, fordi han havde glemt at trække håndbremsen. Resultat: En brækket ankel og et halvt år på sidelinjen.

Morten 'Duncan' Rasmussens vandkamp er også svær at komme uden om, når snakken falder på bizarre skader.

I 2006 blev kampen mellem Brøndby og Silkeborg udsat, da der lå for meget regn på banen. Morten 'Duncan' Rasmussen og Mads Jørgensen ville dog gerne takke de fremmødte fans med lidt underholdning.

På vej ud fra banen overfaldt 'Duncan' Mads Jørgensen for underholdningens skyld. Det kostede angriberen en skadespause på et halvt år.

