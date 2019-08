Bluffede alle: Løj sig yngre for opholdstilladelse

Det har ikke kørt på skinner for den tyske traditionsklub Hamburger SV gennem de seneste sæsoner. Først rykkede klubben ned i den næstbedste tyske række, og sidste år missede tyskerne så oprykningen tilbage til Bundesligaen.

Nu er HSV igen havnet i de negative overskrifter, da en uheldig sag har ramt en af klubbens spillere.

Løj om navn og alder

Det drejer sig om den 21-årige gambianske kantspiller Bakery Jatta, der angiveligt tilbage i 2015 skulle have benyttet sig af en falsk identitet. Her skulle Jatta bruge opholdstilladelse, da han i 2015 ankom til det tyske som asylansøger. Derfor løj Bakery Jatta ifølge Bild om både navn og alder.

Den opsigtsvækkende og skandaløse brug af falsk identitet skulle tilsyneladende have hjulpet gambianeren i processen for at nå opholdstilladelse i landet.

Bakery Jatta kom til Hamburger SV i en alder af 18 år. Før skiftet til det tyske havde den unge afrikaner aldrig tilspillet sig en professionel kontrakt.

Han har spillet 47 kampe for klubbens førstehold. I sidste sæson blev det til 25 optrædener i 2. Bundesligaen, mens det samtidig blev til fire mål og to assists.

Se også: Anklager tiltaler tyske fodboldledere for VM-svindel