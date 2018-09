Bøder hjælper ikke i danskerklub: Nu skal de træne i kjole

Hvis den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen ikke opfører sig ordentligt i sin tyske Bundesligaklub, RB Leipzig, kan han godt begynde at forberede sig på at pumpe bolde op, arbejde i klubbens fanshop i tre timer eller arbejde som assistent i cafeteriet.

RB Leipzig-manager Ralf Rangnick er nemlig kommet til den konklusion, at moderne fodboldspillere tjener så mange penge, at det ikke hjælper noget at stange bøder ud, hvis en spiller overtræder reglementet.

RB Leipzig head coach Ralf Rangnick uses a spinning wheel to determine player punishments, which include:



-Work in club shop

-Serve food in team cafeteria

-Guide stadium tours

-Mow grass on training pitches

-Buy gifts for club staff

-Train in a tutu



Derfor har snarrådige Rangnick opfundet det såkaldte 'ulykkeshjul', som en spiller skal dreje på, hvis han eksempelvis kommer for sent til træning, møder ind i dårlig form eller bruger mobiltelefon under træningen.

Rangnicks 'wheel of misfortune' har 12 felter at lande på, hvoraf et er et fripas, mens de øvrige 11 består af mere eller mindre opfindsomme former for straf til lovovertræderen.

Leipzigs ulykkeshjul: 1. Boldassistent: Pump boldene, tag dem med ud til træning og vask dem efterfølgende. 2. Assistenttræner på akademiet: Træn et ungdomshold i fire timer på en fridag. 3. Turguide på stadion: Vis gæster rundt på anlægget. 4. Fripas: Ingen straf. 5. Greenkeeper: Klip græsset og tag hånd om træningsbanen fire-seks timer om ugen. 6. Prinsesse: Tag en lyserød trøje eller ballerinakjole på under et træningspas. 7. Bartender: Bland træningsdrik, fyld flasker med vand og tag dem med ud til hver træning i en uge. 8. Fanshop: Arbejd i fanshoppen tre timer. 9. Køkkenarbejde: Server salat i cafeteriet og tør borde af efterfølgende. 30 minutter hver dag i en uge. 10. Tøjmand: Tag hånd om beskidte trøjer og sko. 30 minutter pr. dag. 11. Busmedarbejder: Pak holdbussen med ejendele og tasker til udekamp. Halvanden times arbejde. 12. Gaver: Køb små gaver til samtlige 60 ansatte i Leipzigs personalestab. Vis mere Luk

- Bøder hjælper sjældent noget som helst. Det gør mere ondt på spillerne, hvis de får mindre fritid. Eksempelvis ved at stå og ekspedere tre timer i fanshoppen, siger Ralf Rangnick til avisen Bild.

Ralf Rangnick har muligvis søgt inspiration til sit alternative strafsystem i Premier League, hvor Eddie Howe og Bournemouth med succes har haft en lignende model i flere sæsoner.

