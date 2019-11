Bombe i Bayern: Træner smidt på porten

Ledelsen i Bayern München har taget konsekvensen.

En række utilfredsstillende resultater har medført, at der ikke længere er tiltro til, at Niko Kovac er den rigtige mand til at stå i spidsen for den tyske storklub.

Den kroatiske træner er fyret med øjeblikkelig virkning. Det bekræfter klubben i en officiel meddelelse på sin hjemmeside.

Kovacs afgang er et resultat af et internt topmøde, hvor klubbens præsident, Uli Hoeneß, den administrerende direktør, Karl-Heinz Rummenigge, samt sportsdirektør Hasan Salihamidžić var samlet med den nu forhenværende Bayern-træner.

Her blev udfaldet, at parterne nåede til enighed om, at det var bedst for både Kovac og klubben, at de gik hver deres vej.

Men forklaringen bærer præg af, at der med Kovac ved roret har været grus i maskineret. For årsagen til bruddet skal findes i den slingrekurs, som mandskabet har leveret over den seneste tid.

- Præstationerne fra vores mandskab og resultaterne over de sidste par uger har vist os, at der var behov for at tage handling, fortæller Karl-Heinz Rummenigge.

Han bakkes op af Salihamidžić, der håber på, at Kovacs afsked kan kan blive et goddag til bedre tider for Bayern München.

- Jeg forventer, at vores spillere straks gennemgår en positiv udvikling og udviser en absolut motivation, så vi kan nå vores mål for sæsonen, siger sportsdirektøren.

Og målsætningen i Bayern er ganske klar. Det er ikke nok at blande sig i toppen og spille godt. Det handler om at vinde. Hver eneste sæson.

For det er kun mesterskaber, der tæller på Säbener Straße, og lige nu er man blot placeret på fjerdepladsen i Bundesligaen.

I de seneste fire kampe i den hjemlige liga er det blevet til fire point ud af tolv mulige. Det er den succesrige tyske storklub så langt fra vant til.

De regerende mestre, der har haft den titel i de seneste seks sæsoner i træk, led lørdag endnu et chokerende nederlag, da Eintracht Frankfurt pulveriserede Kovac og co. med 5-1.

Det skulle åbenbart vise sig, at være den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over. Og nu kan Kovac så gå med en takketale, hvor det tydeligt fremgår, at en fyring kan fremlægges på mange måder.

- Jeg tror, at dette er den rigtige beslutning for klubben lige nu. Resultaterne, og den måde, vi til sidst spillede på, fik mig til at komme frem til dette valg, siger Kovac.

Han sætter pris på det halvandet år, han nåede at stå i spidsen for Tysklands største fodboldklub.

- I løbet af denne tid har vores hold vundet mesterskabet, pokalturneringen og den tyske Super Cup. Det var en god tid. Jeg ønsker klubben og holdet alt godt, lyder det.

