Bommert bag rattet: Konen SKAL køre

Billister verden over kan sikkert nikke genkendende til, at der er en vis grad af frihed ved bare at kunne sætte sig ind i sin egen bil og køre derhen, hvor man nu har lyst til.

Det kan Oliver Kahn godt glemme for en stund - han har brug for kørelejlighed hver gang.

Den 52-årige tyske målmandslegende har nemlig fået inddraget kørekortet i en måned, fordi han har kørt for hurtigt i den tyske delstat Hessen.

Nu har han ifølge Bild måttet alliere sig med sin 40-årige kone. Svenja, når han skal fragtes til kontoret på Säbener Strasse. De sidste par dage har hun således afleveret ham omkring kl. 10 og hentet ham igen ved 17-18-tiden. Desuden blev han kørt til kampen mod Leipzig i weekenden.

Her ses de to i ombyttede roller - dengang Oliver Kahn havde sit kørekort. Foto: Felix Hörhager/Ritzau Scanpix

Bayern München-direktøren blev også set som passager, da parret, der har været gift siden 2011, ankom til deres faste tilholdssted 'Lang's Caféserie' i Grünwald i den sydlige del af München

I den detaljerede Bild-reportage var konen dog også på kant med loven, for hun parkerede udenfor den afmærkede p-zone omkring spisestedet.

Dog slap de for bøden for den forseelse.

