Booker sidste Bundesliga-billet

Werder Bremen fortsætter som indehaver af rekorden for flest sæsoner i Bundesligaen.

Mandag sikrede den tyske traditionsklub sin 57. af slagsen, da det i returkampen mod Heidenheim fra 2. Bundesliga om pladsen i landets bedste række endte 2-2.

Den første kamp endte 0-0. Da Werder mandag var på udebane, beholder klubben bundesligabilletten på reglen om udebanemål.

Heidenheim scorede tre af kampens mål. Desværre for klubben var det ene altså i eget net.

Werder har kun misset en enkelt sæson i Bundesligaen, siden ligaen blev etableret 1963. Det var i 1980/81.

Siden har klubben aldrig været så tæt på at ryge ud af landets bedste række som i år, men det lykkedes altså med nød og næppe at holde Heidenheim, der aldrig har spillet i Bundesligaen, stangen.

Det var Heidenheims Norman Theuerkauf, der efter kun lidt over to minutters spil på mærkværdig vis sparkede bolden ind bag sin egen målmand.

34-årige Theuerkauf, der har en fortid i Werder Bremen, virkede til at prøve at cleare bolden lige indenfor eget felt, men endte i stedet med at sende den over en måbende Kevin Müller i Heidenheim-målet.

Føringen gjorde Werder forsigtige, og Heidenheim havde godt med tid på bolden i det meste af første halvleg. Mål - i den rigtige ende - blev det dog ikke til.

I anden halvleg overlod Werder igen det meste af initiativet til hjemmeholdet, men det var først med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid, at der blev udlignet.

Tobias Mohr sendte et drøn af et skud på overliggeren. Bolden hoppede ud i skødet på Tim Kleindienst, der let kunne skovle 1-1-målet ind.

Det blev starten på en underholdende afslutning.

Et par minutter inde i kampens overtid sendte den tidligere FC København-back Ludwig Augustinsson Werder på bundesligakurs, da han blev spillet fri foran et tomt mål og sparkede bolden ind.

Norman Theuerkauf var igen syndebuk efter en stor fejl på omstillingen, der førte til målet.

Men Heidenheim gav ikke op, og lidt efter var der straffespark i den anden ende. Tim Kleindienst gjorde det til 2-2, men tiden endte altså med at løbe ud for hjemmeholdet, der skulle bruge et mål mere for at rykke op.

