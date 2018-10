Brandvarm bomber født på ny: Derfor forlod jeg Barcelona

Dortmunds spanske topangriber, Paco Alcacer, er et varmt navn for tiden. Nu er han også blevet belønnet med en landsholdsplads

Paco Alcacer er brandvarm for Dortmund. Han har scoret seks mål på sølle tre kampe i alle turneringer, hvor han sammenlagt har spillet 81 minutter.

Alcacer har udtalt til ESPN, at det var den rigtige beslutning at forlade FC Barcelona. Han skiftede fra FC Barcelona til Borussia Dortmund den 28. august 2018 på en 1-årig lejeaftale med en købsoption på 23 millioner euro, som Dortmund kan vælge at udløse i juni 2019.

- Jeg nyder at spille fodbold igen, udtaler Paco til ESPN.

Mulighed for landsholdsfodbold

Den gode form, Alcacer har for tiden har ikke kun belønnet ham med mål, men nu også med en landsholdsplads. I midtugen mødte Spanien nemlig Wales på udebane, og det var et Spanien-mandskab med Paco Alcacer fra start af.

Paco Alcacer valgte ikke at skuffe hverken de spanske fans eller landstræneren Luis Enrique, for han åbnede nemlig kampen mellem Wales og Spanien med et rigtigt flot mål. Før Alcacer scorede igen, så headede den spanske kaptajn, Sergio Ramos, bolden i mål til 0-2.

Ti minutter efter Ramos havde scoret, og så var Alcacer på plads foran målet igen. Spanien vandt 4-1 over Wales, og Spanien spiller igen mandag den 15. oktober mod England.

Om Alcacer starter inde, det må tiden vise.

- Starten, jeg har fået i Dortmund, har givet mig muligheden for at komme tilbage på det spanske landshold, siger Paco Alcacer på en pressekonference.

Paco Alcacer med Messi i Barcelona-tiden. Foto: AP/Manu Fernandez

Paco Alcacer kom fra Valencia til Barcelona tilbage i 2016 for cirka 30 millioner euro.

Han nåede at få 37 optrædener for Barcelona, men det blev ikke til stor succes for ham i den spanske topklub.

- Jeg besluttede at forlade Barcelona for at få spilletid og for at nyde at spille fodbold igen, siger Paco Alcacer til ESPN.

I Barcelona var det meget svært at få spilletid, da der var så mange kvalitetsspillere såsom Lionel Messi, Luis Suarez og Philippe Coutinho, lyder det fra Paco Alcacer til ESPN.

Alcacer har scoret seks mål i 13 kampe for det spanske landshold, og han er glad for at være tilbage med sin gamle træner, nemlig Luis Enrique som han spiller under i Barcelona tiden.

- Han er seriøs og direkte. Han fortæller, hvad han forventer af dig, og det er godt for en fodboldspiller, siger Paco Alcacer til ESPN.

Næste opgave for Paco Alcacer og co. i Bundesligaen er lørdag den 20. oktober på udebane mod VfB Stuttgart.

Denne artikel er skrevet af en erhvervspraktikant Ekstra Bladet tager hvert år håbefulde unge journalistik-interesserede skoleelever ind og giver en smagsprøve på, hvad det vil sige at være journalist. Denne artikel er således skrevet af en erhvervspraktikant under kyndig vejledning fra en uddannet journalist.

