Brandvarm dansker i Bundesligaen

Det er ikke mange mål, der er kommet fra Jacob Bruun Larsen i hans første bundesligasæsoner, men han har fået en forrygende start på målscoringen i denne sæson.

Søndag fulgte han op på målet fra sidste weekends premiere ved at score igen, da Hoffenheim hjemme spillede 2-2 mod Union Berlin.

I anden spillerunde kom han på tavlen efter en halv time, da han udnyttede en frispilning i dybden til at sende bolden under målmanden til 2-1.

Denne gang rakte målet dog ikke til sejr, da Taiwo Awoniyi udlignede for Hertha Berlin kort efter pausen.

Jacob Bruun Larsen scorede til 2-1 efter en halv time. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Niko Giesselmann havde bragt berlinerne på 1-0 efter ti minutter, men Kevin Akpoguma udlignede fire minutter senere.

I en god time var der tale om et danskeropgør, da Marcus Ingvartsen i det 60. minut blev udskiftet for udeholdet.

Få minutter senere satte også Jacob Bruun Larsen sig ud på bænken hos Hoffenheim, hvor Robert Skov sad i hele opgøret.

Hoffenheim er blandt topholdene med fire point for to kampe, mens Union Berlin ligger i midten efter to uafgjorte.