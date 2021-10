Bror og mor chokeret: Nu tager han konsekvensen

Fodbolden blev for en stund glemt, da fodboldspilleren Felix Götze ramte græsset efter et sammenstød med modspilleren fra MSV Duisburg Rolf Feltscher.

Modstandermålmanden Leo Weinkauf tog straks handskerne af, løb mod den 23-årige Götze, lagde ham i sideleje og herefter blev hjælpen intensiveret.

Oppe på tribunen sad Felix Götzes bror, den tidligere Dortmund - og VM-stjerne Mario Götze, sammen med deres mor. De to søgte mod den skadede spiller, som var skræmmende stille efter sammenstødet. Det fortæller Bild.

Felix Götze i kamp mod sin bror Mario i 2019. Foto: Christopher Neun, Ritzau Scanpix

Drager konsekvensen

Det var hovedet, som kom til skade, men for den unge spiller var det anden gang på blot tre måneder, at en hovedskade indtræffer.

Den 15. august fik han en hjernerystelse og en revne i kraniet under en kamp.

I denne omgang var en hjernerystelse, som slog ham ud, men ifølge Bild har spilleren draget konsekvensen af de to skader, så for fremtiden vil han spille med hjelm, når han bevæger sig ind på fodboldbanen.

Har det fint

Efter en nat på hospitalet rapporterede Felix Götze til Bild, at situationen er stabil.

- Jeg har det fint. Det er ikke så vildt. Jeg håber at kunne spille igen hurtigt, siger Götze.

Men ifølge en neurolog, som Bild har været i kontakt med, er det en god ide at holde en pause, når man kortvarigt har mistet bevidstheden efter en hovedskade, som Götze gjorde i kampen.

- Jeg vil anbefale en pause på mindst to uger. Et kortvarigt tab af bevidstheden er en indikation af, at det skal tages alvorligt, siger Christoph Kleinschnitz, som er neurolog ved universitetsklinikken Essen til Bild.

Götze er ikke den første spiller til at iføre sig en hjelm. Det mest berømte eksempel er den tidligere Chelsea - og Arsenal-målmand Petr Cech. Foto: Kieran McManus, Ritzau Scanpix

Felix Götze har i sin seniorkarriere repræsenteret blandt andet Bayern München og FC Augsburg.

Nu er han udlejet til FC Kaiserslautern i den tredjebedste tyske liga.