Bruun Larsen-scoring hjælper Hoffenheim til storsejr

Tyske Hoffenheim med danske Jacob Bruun Larsen i startopstillingen starter Bundesligasæsonen med tre point og en 4-0-sejr over hjemmeholdet fra Augsburg.

Den 22-årige dansker endte med en hovedrolle, da han som den første kom på måltavlen i holdets sæsonpremiere.

Hoffenheim lagde allerede fra begyndelsen af opgøret et tungt pres på Augsburg, hvor de stort set dominerede samtlige facetter af spillet.

Efter 37 minutter gav det pote, da danskeren lagde bolden i nettet på et hovedstød efter et præcist indlæg fra højre sig af den kroatiske angrebsmakker Andrej Kramaric.

Men målet fik også løsnet op i kampens faste udtryk, hvorefter Augsburg fik bevæget sig længere frem på banen. På trods af et ihærdigt skudforsøg i slutningen af første halvleg, sluttede halvlegen 1-0 til Hoffenheim.

Anden halvleg startede mere lige med større chancer i begge ender. Igen var det Bruun Larsen, som kom tættest på at udbygge Hoffenheims føring, men en flot fodparade fik akkurat forhindret det.

Augsburg så ud til at få tilkæmpet sig overtaget hen mod slutningen af kampen, men samme Kramaric fik med en flot hælaflevering sat gang i et angreb, hvor Sargis Adamyan frit med målmanden kunne lægge bolden over i det lange hjørne.

Den 19-årige franskmand Georginio Futter gjorde det i kampens afsluttende minutter til 3-0, og efterfølgende kunne Sebastian Rudy fuldføre udraderingen af Augsburg med en 4-0-scoring.

Union Berlin med danske Marcus Ingvartsen i startopstillingen tog føringen hjemme mod Leverkusen, men overlod herefter initiativet til udeholdet. Kampen endte 1-1.

Stuttgart storsejrede over oprykkerklubben Greuther Fürth med cifrene 5-1, mens Wolfburg hjemme vandt 1-0 over Bochums ti mand.

Bielefeld og Freiburg spillede 0-0.

I den sene lørdagskamp i den bedste tyske fodboldrække skal Dortmund møde Frankfurt.