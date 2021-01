Bryder dårlig stime

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Efter en dårlig periode med blot et point i fire kampe kom Bayer Leverkusen tilbage på vinderkurs i Bundesligaen med sejren i tirsdagens topkamp mod Borussia Dortmund.

I en meget underholdende og chancerig affære sejrede Leverkusen med 2-1.

Holdene havde hver deres halvleg, og det lugtede af Dortmund-sejr, da Leverkusen i stedet slog til med sejrsmålet med ti minutter tilbage.

Leverkusen rykker med sejren op på andenpladsen med 32 point for 17 kampe. Bayern München topper rækken med 36 point for 16 kampe. Dortmund har på fjerdepladsen 29 point for 17 opgør.

Dortmund, der gav fuld spilletid til Thomas Delaney, kom friskt ud til kampen og skabte optræk til fine muligheder i de indledende minutter, men opgøret vippede klart over til Leverkusen med en sekvens efter 13 minutter.

Et skidt Dortmund-målspark endte på hjemmeholdets fødder, og fra banens midte flænsede Leon Bailey Dortmunds forsvar op med en aflevering i dybden, som den unge franske kantspiller Moussa Diaby udnyttede til at score til 1-0.

Derfra var det Leverkusens halvleg. Holdet fik lidt mere plads som følge af scoringen og brugte den til at sætte det ene farlige kontraangreb op efter det andet.

Moussa Diaby var konstant farlig og havde også chancen for at score sit andet mål, men trods ni Leverkusen-forsøg inden for rammen i de første 45 minutter forblev stillingen 1-0.

Dortmund fandt et højere niveau straks efter pausen. Efter ti minutter blev backen Thomas Meunier spillet blank, men belgieren helkiksede sin afslutning. Ti minutter senere formøblede Erling Haaland en kontramulighed.

Midtvejs i halvlegen kom udligningen så. Thomas Delaney pressede aggressivt, så Leverkusen tabte bolden over til Julian Brandt, der tog chancen udefra og udlignede. Keeper Lukas Hradecky så dog ikke for godt ud.

Minuttet senere var Brandt også tæt på at score til 2-1 fra nært hold.

Dortmund pressede hårdt for føringsmålet, men i stedet slog Leverkusen til på en kontra ud af ingenting ti minutter før tid. Florian Wirtz blev spillet fri og hamrede 2-1-målet ind.

Derfra var Leverkusen faktisk tættere på 3-1, end Dortmund var på 2-2.

Hoffenheim vandt uden skadede Robert Skov og med Jacob Bruun Larsen på bænken med 3-0 ude mod Hertha Berlin, mens Mainz 05 med træner Bo Svensson i spidsen hjemme tabte med 0-2 til Wolfsburg.

Mainz er næstsidst med fem point op til Köln, der er tredjesidst.

Mönchengladbach ligger nummer syv efter hjemmesejren på 1-0 over Werder Bremen.