Bryder sammen for rullende kameraer

36 år.

Så lang tid siden er det, at Canada sidst var med ved en VM-slutrunde i fodbold.

For at sætte det i perspektiv er det kun den tidligere FC København-stjerne Atiba Hutchinson af de nuværende landsholdsspillere, der var født dengang. Han var tre år ved turneringen i Mexico.

Canada kvalificerede sig til slutrunden i Qatar takket være en sejr på 4-0 over Jamaica. Det var dog uden den skadede Bayern München-stjerne Alphonso Davies i truppen, der måtte se kampen hjemmefra.

Den 21-årige back livestreamede fra sit værelse under kampen, og da dysten blev fløjtet af, kunne den lynhurtige stjerne ikke holde tårerne tilbage, og følelserne fik frit løb.

- Det her er til jer. De røde og hvide kommer til at være med i VM, hvor de skal møde europæiske giganter og alle de her fantastiske lande, og vi klarede det, sagde en tårevædet Davies på livestreamen.

Den unge canadier har siden 17. december været ukampdygtig som følge af hjerteproblemer, men er så småt på vej tilbage.

Alphonso Davies er normalt fast inventar i Bayern Münchens stjernebesatte startopstilling, hvor han med sin vanvittige fart og gode fysik har været en af de bedste spillere i verden på sin venstre back-position de seneste år.

Den dynamiske spiller har i skrivende stund spillet 74 kampe for Bayern München og 30 kampe for Canada.

”Hans historie er vigtig for fodbolden” – Lykke Friis hylder Alphonso Davies

