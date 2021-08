Bundesliga-dansker udlejet for tredje gang

I 2018 forlod Andreas Poulsen FC Midtjylland til fordel for Borussia Mönchengladbach, men gennembruddet i Bundesligaen må vente lidt endnu.

Efter to halvårslejeaftaler i østrigske Austria Wien skal den 21-årige venstre back nu prøve sig af i FC Ingolstadt i den næstbedste tyske række.

Det oplyser Mönchengladbach på sin hjemmeside.

- Det er vigtigt for Andreas, at han spiller så meget som muligt på et godt niveau. Det får han chancen for i Ingolstadt. Hos os er konkurrencen meget hård på hans position, siger sportsdirektør Max Eberl.

Andreas Poulsen har indtil videre spillet en enkelt førsteholdskamp i Mönchengladbch.

Foruden et halvt år hjemme i Mönchengladbach har han siden januar 2020 spillet på leje i Austra Wien, hvor det er blevet til 18 kampe på førsteholdet.

Hans første periode i Østrig fra januar 2020 til sommeren 2020 var hårdt præget af en skade, der holdt ham ude i næsten hele forårssæsonen, der også blev spoleret af coronapandemien.

Det efterfølgende efterår blev han i Mönchengladbach og kæmpede for sin plads på holdet, men der var langt til spilletid.

Siden januar i år har han spillet 12 kampe for Austria Wien.

Karrierens hidtidige højdepunkter er kommet på det danske U21-landshold, hvor Andreas Poulsen har spillet 17 kampe. Han var senest med til EM, hvor Danmark nåede kvartfinalen og blev slået ud af Tyskland i maj.