Bundesliga-klub vil have dansker

Den tidligere Silkeborg-åbenbaring Rasmus Carstensen kan være på vej mod nye himmelstrøg.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 22-årige højre back, der sidste sommer skiftede til Genk for et stort millionbeløb, et varmt navn i FC Köln.

Faktisk så meget, at Bundesliga-klubben i øjeblikket forhandler med Genk om en lejeaftale frem til sommer.

Der er dog stadig nogle knaster, der skal høvles af i forhandlingerne mellem parterne.

Ekstra Bladet erfarer, at der med stor sandsynlighed er lagt op til en lejeaftale med en købsoption, så tyskerne kan hente Carstensen på permanent basis, hvis de kan lide, hvad de ser.

Foto: Jens Dresling

Superligaens 2021/2022-sæson var Rasmus Carstensens helt store gennembrud.

Han udviklede sig til at blive en markant profil for Silkeborg med flere assists i støvlerne.

Han var i høj kurs i Danmark og repræsenterede også U21-landsholdet.

Den følgende sæson nåede han bare at spille tre kampe for Kent Nielsens tropper, inden Genk slog kløerne i ham og købte ham for en pris, der lå i omegnen af 22,5 millioner kroner.

Han underskrev på daværende tidspunkt en aftale frem til sommeren 2026.

Skiftet til Belgien har dog ikke været nogen udpræget succes. Endnu.

Carstensen har primært opereret på U23-mandskabet, men har også fået lidt minutter på førsteholdet. Oftest har han været at finde på bænken eller helt uden for truppen.