Bundesliga-legende: Jeg var tættest med denne dansker

En lang række danskere har voldt Lothar Matthäus problemer på grønsværen.

Bundesliga-legenden har givet et interview til Viaplay, hvor Ekstra Bladet også har fået mulighed for at stille spørgsmål. Her var temaet blandt andet, hvilke fremtrædende danske spillere han spillede med og stod over for.

- Jeg spillede sammen med Søren Lerby, der også var anfører på det danske landshold. Jeg var tættest med ham, da vi spillede i Bayern München. Vi spillede mod hinanden ved VM i 1986, fortæller Matthäus.

Lerby er ikke den eneste dansker, der modtager rosende ord fra Ballon d'or-vinderen fra 1991. Flere danske fodboldlegender får også et skulderklap af den tidligere verdensmester.

- Elkjær (Preben, red.) og Schmeichel (Peter, red.) var også gode spillere, som jeg spillede mod. De gjorde det godt på landsholdet.

- Laudrup-brødrene spillede alle steder. I Europa, München, Italien, England og Spanien. De var også kvalitetsspillere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vesttyskland vandt 2-0 over Danmark ved EM i 1988. Her ses 38-årige Morten Olsen skrapt forfulgt af anfører Lothar Matthäus. Foto: Lars Poulsen/POLFOTO

Guld og skader

Matthäus er én af de tre i historien, der har været med til fem verdensmesterskaber, og han bar anførerbindet, da det vesttyske landshold vandt VM-guld i 1990. Det blev en slutrunde, hvor stjernen spillede en stor rolle i tyskernes bedrift. Kaptajnen dirigerede nemlig sit hold fra midten af banen og endte selv med at komme på måltavlen fire gange.

I VM-finalen vandt Matthäus og co. 1-0 over Argentina og Diego Maradona, og så kunne den tyske anfører løfte det gyldne trofæ.

Vesttyskland vandt VM i 1990, og på billedet ses anfører Matthäus kysse den gyldne pokal. Foto: Carlo Fumagalli/AP

Ved EM i Sverige i 1992 måtte Bundesliga-legenden se med fra sidelinjen med en skade, da Danmark vandt 2-0 over Tyskland i finalen.

- Havde udfaldet været anderledes, hvis du spillede finalen?

- Nej. Det var en god præstation af det tyske landshold i 92. Jeg savnede at være med, men jeg fik en skade to måneder før turneringen. Jeg kan ikke sige, at vi havde præsteret bedre, hvis jeg var med i slutrunden.

Lod sig udskifte - og tabte

Gennem sin lange karriere er Matthäus stødt ind i flere danske spillere på grønsværen - blandt andet i Champions League-finalen i 1999 på Camp Nou, hvor han sammen med Bayern München skulle forsøge at hamle op med Manchester United og Peter Schmeichel.

På tavlen stod 1-0 til Bayern med få minutter tilbage af den ordinære spilletid, da en glad Matthäus lod sig udskifte og jublede på vej ud fra banen.

Det var nok ikke den bedste idé, for United fik scoret to mål i overtiden, og så kunne den tyske stjernespiller se Schmeichel lave flik-flak og senere løfte 'pokalen med de store ører'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skuffelsen var stor hos den tyske verdensstjerne, der tog sin sølvmedalje af ved præmieoverrækkelse. Foto: Jørgen Fromme/Ritzau Scanpix

