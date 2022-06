Bundesliga-spiller anholdt: Mistænkt for voldtægt

Bundesliga-spilleren Atakan Karazor er havnet i en meget uheldig situation.

Den 25-årige midtbanespiller fra Stuttgart er nemlig blevet anholdt på Ibiza, hvor han lige nu er på ferie.

Tyskeren er mistænkt for at have voldtaget en 18-årig kvinde i den villa, som han lejer på den populære ferieø.

Atakan Karazor blev lagt i håndjern af politiet, men han nægter sig skyldig, selvom kvinden blev kørt på hospitalet efter det mulige angreb.

Stuttgart har på klubbens Twitter-profil bekræftet, at fodboldspilleren lige nu efterforskes af ordensmagten. Her skriver de videre, at Karazor nægter enhver kriminel handling.

En anden mand blev ligeledes anholdt. Han er også tysk statsborger, og han boede i villaen sammen med Stuttgart-spilleren.

I skrivende stund er der ikke rejst tiltale i sagen, og kvindens tilstand kendes heller ikke præcist på nuværende tidspunkt.

Atakan Karazor var på banen 24 gange i Bundesligaen i sidste sæson for Stuttgart. I de fleste af kampene startede han inde.

Inden han rejste til Ibiza for at nyde sin ferie, skrev tyskeren under på en forlængelse med Bundesliga-klubben på fire år.

