Bundesliga-stjerne ramt af kræft

Bundesligaen blev torsdag ramt af en rigtig trist nyhed.

Den østrigske landsholdspiller Stefan Lainer, der til daglig tørner ud for Bundesliga-klubben Borrusia Mönchengladbach, har fået konstateret lymfeknudekræft.

Det skriver hans klub på deres hjemmeside.

'Stefan Lainer vil mangle fra kamp i flere måneder. Efter lægeundersøgelser har den 30-årige højreback fået konstateret lymfeknudekræft', skriver klubben og fortsætter:

Stefan Lainer står noteret for 38 landskampe. I juni 2022 var han med i kampen mod Danmark, der blev spillet i Parken. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix.

'Den østrigske landsholdsspiller skal nu gennemgå flere måneders behandling. Kræften er blevet opdaget ekstremt tidligt og kan behandles med medicin.'

Borrusia Mönchengladbach forholder sig heldigvis optimistiske omkring højrebackens tilstand, og de udtaler, at der er 'ekstrem stor chance' for, at fodboldspilleren kommer tilbage til sit vante helbred og dermed kan fortsætte sin karriere.

Stefan Lainer kom fra RB Salzburg til den tyske Bundesliga-klub i 2019, hvor han står noteret for 102 kampe.

Han er samtidig noteret for 38 landsholdskampe for Østrig.