Bundesliga-topscorer? Dansk måltyv banker nye kasser ind

Danske Yussuf Poulsen fortsætter med at demonstrere målfarlighed i den tyske Bundesliga i fodbold.

Landsholdsspilleren var med to scoringer stærkt medvirkende til, at hans klub, RB Leipzig, på udebane besejrede Stuttgart med 3-1 lørdag eftermiddag.

Poulsen scorede det første og tredje mål for Leipzig, der fortsat ligger på fjerdepladsen i Bundesligaen.

Den første træffer faldt allerede efter seks minutter og var langt fra et af de sværeste mål, som den 24-årige angriber har scoret i sin karriere.

Holdkammeraten Timo Werner slap fri ved baglinjen og sendte bolden fladt ind foran mål, hvor tre Stuttgart-forsvarere stod i vejen for hinanden.

Ingen formåede at sparke kuglen væk, og så havnede den i stedet for fødderne af Poulsen, der scorede fra et par meters afstand.

BUNDESLIGAENS TOPSCORERLISTE

14 mål - Luka Jovic

13 mål - Robert Lewandowski

13 mål - Marco Reus

12 mål - Yussuf Poulsen

12 mål - Paco Alcacer

Yussuf Poulsen med to scoringer mere, så nu er han næsten Bundesliga-topscorer. Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix

Føringen holdt dog ikke længe. Stuttgarts angrebsveteran Mario Gomez headede på mål, men bolden ramte Leipzigs Willi Orban på armen, og dommeren dømte straffespark efter at have genset situationen på video.

Steven Zuber sørgede for udligningen fra 11-meter-pletten.

En tiltrængt succesoplevelse for den kriseramte storklub, der kun havde fået et point ud af de seks foregående bundesligakampe.

Men gæsterne genetablerede føringen midt i halvleg, da Marcel Sabitzer krøllede et direkte frispark helt op i målhjørnet, og kort efter scorede Poulsen på ny.

Den hurtige dansker blev sendt af sted i venstre side, og da Stuttgart-keeper Ron-Robert Zieler kom ud imod ham, trillede han sikkert bolden over i det lange hjørne.

Yussuf Poulsen er nu på fjerdepladsen på Bundesligaens topscorerliste med sine 12 sæsonmål. Den førende på listen, Frankfurts Luka Jovic, har scoret 14 gange.

