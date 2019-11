Bundesligaen går fyringsamok: Tredje træner ryger på en uge

Fyresedlerne sidder i øjeblikket løst hos fodboldklubberne i den tyske Bundesliga.

Søndag blev den tredje cheftræner sat fra bestillingen på blot en uge.

Det blev en realitet, da Mainz fyrede Sandro Schwarz efter en skidt sæsonstart i Tysklands bedste fodboldrække.

Lørdag tabte Mainz 2-3 på eget græs til oprykkerne fra Union Berlin i en kamp, hvor det var meningen, at holdet skulle have rejst sig fra et pinligt 0-8-nederlag i forrige spillerunde til RB Leipzig.

Mainz har ni point og ligger tredjesidst efter 11 spillerunder i det, der er klubbens værste sæsonstart nogensinde i Bundesligaen.

Det er anden dag i træk, at en bundesligatræner mister sit job. Lørdag skilte FC Köln, der er placeret lige under Mainz i tabellen, sig af med Achim Beierlorzer, som blev ansat i sommer.

I sidste weekend var det mestrene fra Bayern München, der stoppede et samarbejde med øjeblikkelig virkning.

Niko Kovac blev fyret efter et nederlag på 1-5 ude til Eintracht Frankfurt. Med assistenten Hans-Dieter Flick på bænken rejste Bayern sig lørdag med en 4-0-sejr over Borussia Dortmund.

Se også: Modsiger storklub: - Det er den sande historie

Upopulær Zlatan revses: Så respektløs

Superligaen Indefra: FCM tæt på træner-løsning