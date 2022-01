Cheftræner opereret efter bizart styrt

Frankfurts cheftræner, Oliver Glasner, er blevet opereret i ansigtet, efter at han styrtede på et el-løbehjul

På trods af den flotte afslutning på første halvdel af sæsonen for Frankfurt har starten på det nye år været knapt så sjovt for cheftræner Oliver Glasner.

Jesper Lindstrøms østrigske træner er nemlig søndag blevet opereret i ansigtet, efter at han brækkede kindbenet som følge af et voldsomt styrt på et el-løbehjul.

Det oplyser klubben på deres Twitter-konto.

Den uheldige træner skal forsøge at blive klar til 8. januar, hvor Frankfurt skal på en yderst besværlig opgave, når Erling Braut Haaland og resten af Dortmund-mandskabet gæster Deutsche Bank Park.

Frankfurt sluttede efterårssæsonen fremragende af, hvor 'Die Adler' vandt seks af deres sidste syv kampe i Bundesligaen.

Den flotte stime blev også krydret med pragtpræstationer af den tidligere Brøndby-spiller Jesper Lindstrøm, som nettede fire gange og lavede to assists i de sidste seks kampe.

Med en sejr over Dortmund på lørdag kan Frankfurt rykke helt op på tredjepladsen, hvis resultaterne flasker sig.

Frankfurt indtager aktuelt en sjetteplads i den bedste tyske række.

