Chok-exit: Dortmund ude af pokalen

Dortmund leverede en blodfattig indsats og tabte tirsdag aften 1-2 til St. Pauli på udebane i den tyske pokalturnering, DFB Pokal.

Danske Simon Makienok fik overtiden af opgøret som indskifter for St. Pauli, der til dagligt topper 2. Bundesligaen og nu er klar til pokalturneringens kvartfinaler.

Med Dortmunds nederlag er de tre øverste hold fra den øjeblikkelige stilling i Bundesligaen ude af pokalturneringen. Bayern München og Bayer Leverkusen røg allerede ud i oktober.

St. Pauli fik en drømmestart, da angriberen Etienne Amenyido efter fire minutter bragte holdet foran med 1-0 efter et velorkestreret angreb.

Uden at sprudle dominerede Dortmund spillet, men de offensive profiler manglede sit vanlige niveau omkring feltet.

I stedet blev det 2-0 efter 40 minutters spil, da midtbanespilleren Axel Witsel gled et hårdt og fladt indlæg i eget net.

Witsel sender underdog yderligere i front på skidt selvmål.

St. Pauli havde et godt forsøg i starten af anden halvleg, men missede sin mulighed for at bringe sig foran med 3-0. Og kort efter reducerede Erling Haaland i stedet til 1-2 på et straffespark.

Hjemmeholdet fightede dog forbilledligt mod et tamt Dortmund-hold, og derfor sluttede det også ganske fortjent med en hjemmesejr.

St. Pauli topper 2. Bundesligaen og er nu også klar til kvartfinalerne i DFB Pokal. Foto: Christian Charisius/Ritzau Scanpix

Andetsteds røg også Bo Svenssons Mainz ud. Uden skadede Marcus Ingvartsen smed holdet en 1-0-føring og tabte 1-3 til Bundesliga-rivalerne Bochum.

Tidligere tirsdag aften røg FC Köln fra midten af Bundesligaen ud til St. Paulis bysbørn Hamburger SV fra den næstbedste række efter forlænget spilletid og en straffesparkskonkurrence.

Karlsruhe fra 2. Bundesligaen er også klar til kvartfinalerne efter en 1-0-sejr på udebane over TSV München fra 3. Liga.

De resterende ottendedelsfinaler afvikles onsdag.