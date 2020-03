Corona-angst: Målmonster ramt af forbud

Så er det slut med til at tage selfies med stjerner som målmonsteret Erling Håland, Jadon Sancho og Marco Reus i den tyske fodboldklub Borussia Dortmund, efter at klubben har nedlagt et selfie - og autografforbud.

Det sker ifølge Dortmunds egen hjemmeside, fordi man frygter, at spillerne kan blive smittet med coronavirus, når de kommer i kontakt med mennesker fra alle verdenshjørner.

'Spillere og træner vil midlertidigt ikke medvirke til selfies eller skrive autografer med fans. Det sker, da vi vil lukke døren for Covid-19 (coronavirus, red.) til omklædningsrummet. Indtil virussen er under kontrol vil der ikke være offentlige træninger,' står der således på tyskernes hjemmeside.

Håber på forståelse

Forbuddet og lukningen bliver uddybet af sportsdirektør Michael Zorc.

- Vi håber på forståelse for denne beslutning, som vi håber vil reducere risikoen for smitning.

Yderligere beskrives det, hvordan klubben er i konstant kontakt med Robert Koch-instituttet, der har ansvaret kontrol og forebyggelse af sygdomme i landet.

På holdkortet har Dortmund, der ligger nummer tre i Bundesligaen, danske Thomas Delaney, der kæmper med skader, mens de i vinterens transfervindue skilte sig af med unge Jacob Bruun Larsen til ligakonkurrenterne fra Hoffenheim.

Ingen af dem har i denne sæson kunne leve op til fænomenet Erling Håland fra Norge, der indtil har scoret ni mål i syv kampe.

