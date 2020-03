Coronakaos i Tyskland: Åbent eller lukket?

Det er op til de enkelte delstater i Tyskland at komme med retningslinjer for, hvordan spredningen af coronavirus skal bremses. Indtil videre har delstaterne grebet det forskelligt an.

Det får også indflydelse på landets bedste fodboldrække, Bundesligaen, hvor nogle kampe vil blive spillet med tilskuere, mens andre ikke vil blive det.

Eksempelvis vil der blive spillet for tomme tribuner onsdag aften, når Borussia Mönchengladbach får besøg af FC Köln. Men når samme Gladbach-hold i weekenden spiller ude mod Eintracht Frankfurt, vil der være tilskuere på lægterne.

Det tyske sportsmedie Kicker har lavet en oversigt over, hvilke kampe der spilles uden tilskuere. I weekendens spillerunde vil seks ud af ni bundesligakampe blive spillet for tomme tribuner.

I delstaten Bayern er der et forbud mod begivenheder med over 1000 besøgende frem til 19. april, mens myndighederne i flere andre delstater vurderer fra begivenhed til begivenhed.

Eksempelvis er planen, at der vil være tilskuere til stede, når Union Berlin i weekenden får Bayern München på besøg.

- Jeg kan ikke se nogen grund til, at kampen skulle foregå uden tilskuere, sagde Union-præsident Dirk Zingler tirsdag morgen ved klubbens træning.

Senere tirsdag bekræftede hovedstadsklubben, at man efter en omfattende risikovurdering har besluttet at lade kampen blive spillet med tilskuere. Noget, som de lokale myndigheder dog kan ændre.

- Situationen skal vurderes hver dag, siger en talskvinde for Treptow-Köpenick, der er et forvaltningsdistrikt i Berlin, til Kicker.

Når de bedste tyske klubber viser sig frem i Champions League, bliver det også i vidt forskellige omgivelser.

RB Leipzig spiller tirsdag aften foran egne fans mod Tottenham. Bayern München spiller til gengæld uden tilskuere i næste uge mod Chelsea. Det kommer klubben også til at gøre i hjemmekampen i en eventuel kvartfinale, da den spilles inden 19. april.

Se også: Fodboldboss smittet med coronavirus

Se også: Advarer Superligaen: Vil være det værste, der kan ske

Se også: Overraskende tv-tæsk til FCK