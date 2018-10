Dårlige nyheder for Rønnow

Den tyske landsholdsmålmand Kevin Trapp er ikke sådan lige at slippe af med for Frederik Rønnow

Alt tegnede lyst, da Frederik Rønnow i sommer skiftede fra Brøndby til de tyske pokalvindere fra Eintracht Frankfurt, men på transfervinduets sidste dag lejede klubben under dække af en Rønnow-skade det tyske landsholds tredjekeeper Kevin Trapp i Paris Saint-Germain.

Aftalen var i første omgang kun gældende for resten af 18/19-sæsonen, men allerede nu taler klubben om at forlænge aftalen med keeperen, der har udløb i PSG i 2020.

- Når du får sådan en målmand ind på holdet, så vil du selvfølgelig holde på ham. Trapp er utrolig vigtig, og han giver os sikkerhed, siger sportsdirektør Bruno Hübner til Frankfurter Rundschau.

- Men Frederik Rønnow kunne også have været en målmand, som vi kunne have klaret sæsonen med, hvis ikke han havde været skadet, siger Hubner.

- Der er trods det overvejelser om at holde på Kevin længere end sæsonen ud. Tankerne er der helt sikkert, siger Hübner.

I PSG var 28-årige Trapp til sidst nede som tredjekeeper efter Alphonse Areola og Gianluigi Buffon, men i Frankfurt, hvor han også spillede inden skiftet til PSG, er han et stort navn.

- Vigtigheden af pokaltitlen er stor. Ellers ville en spiller som Kevin Trapp heller ikke være kommet tilbage. Vi kan tale med spillere fra en anden hylde nu, siger Hübner.

Rønnow slipper ikke lige sådan af med Kevin Trapp, der er klar efter sin skade og måske forlænger lejeaftalen. Foto: Jens Dresling / Polfoto

I weekendens hjemmekamp mod Fortuna Düsseldorf var der en lille åbning for Frederik Rønnow, der blev skiftet ind efter en times spil ved stillingen 5-1 i 7-1-sejren.

Desværre for Rønnow så er Trapps skade dog ikke noget, der holder ham ude i længere tid.

- Trapp klagede over muskelproblemer i låret, og så blev målmanden for en sikkerheds skyld taget tidligt ud. Det bekræftede den medicinske stab over for Eurosport, skriver Bundesliga-sitet Ligainsider.de. Allerede søndag var Trapp da også tilbage på træningsbanen.

Og efter kampen nævnte Trapp heller ikke skaden med et ord på sin Instagram-profil, hvor han i stedet blot jublede over 7-1-sejren.

Trapp har ellers slidt lidt med skadesproblemer på det seneste, og han meldte derfor fra til Tysklands kamp mod Holland i Nations League, hvor Arsenals Bern Leno i stedet blev indkaldt som reserve.

Frankfurt solgte i 2015 Trapp for 70 millioner kroner til PSG, hvor han længe var førstevalg, mens Frankfurt hentede Lukas Hradecky i Brøndby. Siden har finnen været Frankfurts førstevalg, men med sommerens skifte til Leverkusen, så søgte Frankfurt igen mod Brøndby og hentede Frederik Rønnow.

Danskeren var småskadet i sommerpause, debuterede med 0-5 mod Bayern i Super Cup'en, fik en skidt pokalkamp og dernæst en sejr i Bundesliga-debuten, og så kom Trapp til og har vogtet målet siden, ind til Rønnow fik en halv time i weekenden. Eneste lyspunkt for Rønnow har været, at der kun var tale om en lejeaftale med Trapp, men mareridtet kan altså nu blive forlænget.

