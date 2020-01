Dårligt nyt for Delaney: Stjerne på vej

Ifølge den italienske journalist Nicolò Schira fra Gazzetta dello Sport forhandler Dortmund med Juventus om et køb af den tyske landsholdsspiller Emre Can

Thomas Delaney er lige sluppet af med en konkurrent, nu er en ny på vej.

Ifølge Gazzetta dello Sport-journalist Nicolò Schira er Dortmund i forhandlinger med Juventus om den tyske landsholdsspiller Emre Can.

26-årige Can har ikke spillet meget for de italienske mestre i denne sæson, og han frygter, at den manglende spilletid kan koste ham pladsen på landstræner Joachim Löws EM-hold.

Derfor søger Can væk fra Torino-klubben, og Dortmund skulle være opsatte på at gøre ham til deres.

Bundesliga-klubben har i dette transfervindue sendt Julian Weigl til portugisiske Benfica. Det var godt nyt for Delaney, men nu får han muligvis snart en anden, som han skal konkurrere med på den centrale midtbane.

Emre Can er utilfreds med manglen på spilletid i Juventus og vil derfor væk. Foto: Ciro De Luca / Ritzau Scanpix

Der har de seneste måneder været masser af spekulation om Cans fremtid og tidligere på ugen skrev La Gazzetta dello Sport, at Everton-manager Carlo Ancelotti skulle være interesseret i at hente Can tilbage til Premier League.

Den tyske landsholdsspiller har tidligere spillet for Liverpool. Det var her, at Juventus i sommeren 2018 hentede ham på en fri transfer.

Ifølge Gazzetta dello Sports Nicolò Schira kræver Juventus mellem 185 og 225 mio. kr. for Emre Can. Dortmund fik selv 150 mio. kr., da de sendte Weigl til Benfica.

28-årige Thomas Delaney har slidt med spilletiden i denne sæson og blot spillet seks kampe i Bundesligaen. Det skyldes dog ikke udelukkende konkurrencesituationen i Dortmund.

Delaney blev ankelskadet, da Danmark mødte Irland i EM-kvalifikationen tilbage i november, og han har ikke spillet siden.

