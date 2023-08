Dansk back tager til Bundesligaen

Rasmus Carstensen, der tidligere har spillet for Silkeborg, skal vise sig frem i Bundesligaen i hele den kommende sæson.

Den 22-årige danske højreback er fredag blevet udlejet fra Genk til FC Köln i Bundesligaen.

Det skriver den tyske fodboldklub på sin hjemmeside.

Allerede i mandags kunne Ekstra Bladet erfare, at tyskerne jagtede Carstensen.

- Jeg valgte Köln, fordi jeg ser det som en fantastisk mulighed for at spille for så stor en traditionsklub. Det er jeg taknemmelig for, siger Rasmus Carstensen til den tyske klubs hjemmeside.

- Det første, jeg vil gøre nu, er at integrere mig godt på holdet og vise, hvad jeg kan på banen. Jeg vil selvfølgelig vise fansene, at jeg er en forstærkning for holdet, siger backen.

Rasmus Carstensen skiftede fra Silkeborg til Genk sidste sommer, men det er ikke blevet til meget spilletid i Belgien. Blot fire kampe er det blevet til - alle som indskifter.

Det er håbet, at han kan få mere spilletid i den kommende sæson i FC Köln, hvor landsmændene Kristian Pedersen og Jacob Steen Christensen også er en del af truppen.

FC Köln-direktør Christian Keller vurderer, at Rasmus Carstensen som type passer godt ind på holdet.

- Vi er meget glade for, at vi kunne hente Rasmus. Han har en masse ting, som er vigtige for en højreback i vores spilkoncept.

- Jeg er overbevist om, at han inden for en overskuelig periode vil sikre hård konkurrence, siger Christian Keller.

FC Köln spiller sin første kamp i Bundesligaen ude mod Borussia Dortmund 19. august.