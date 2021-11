Dansk jubel: - En utrolig følelse

Mads Pedersen scorede sit første mål for Augsburg, siden han skiftede fra Nordsjælland for over to sæsoner siden. Efterfølgende satte danskeren ord på sejren over mægtige Bayern München

Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sané og Manuel Neuer.

Mange af de store stjerner var på banen for Bayern München fredag aften ude mod Augsburg. Trods stjerneparaden tog en dansker hovedrollen fra start.

Mads Pedersen bragede hjemmeholdet på 1-0 med en perfekt træffer i 2-1-sejren.

Det var den 25-årige danskers første mål for Bundesliga-mandskabet.

- Vi vidste, at det ville blive en hård kamp, fordi Bayern har så mange gode spillere. Men vi gav alt og ville skabe så mange chancer som muligt.

- Jeg er selvfølgelig meget glad for mit første Bundesliga-mål, og nu vil jeg bare nyde sejren. Det er en utrolig følelse, siger Mads Pedersen til Augsburgs hjemmeside.

Også danskerens træner var ikke overraskende glad for sejren over et af verdens bedste mandskaber.

- Vi spillede en fantastisk kamp, især i første halvleg, og leverede en fantastisk kamp over 90 minutter, siger Markus Weinzierl, der fremover vil blive ved med at minde holdet om sejren over Bayern.

Med sejren rykker Mads Pedersen og Augsburg op på 15. pladsen, inden de resterende kampe i 12. runde bliver spillet i weekenden. Dortmund med en sejr lørdag over Stuttgart blot være et point efter førende Bayern München.