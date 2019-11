Dansk kasse i Bundesligaen

Den danske angriber Marcus Ingvartsen blev fredag aften noteret for sin anden sæsonscoring i Bundesligaen.

Den tidligere FC Nordsjælland-profil udlignede til 1-1 på et straffespark i første halvleg for Union Berlin, som var på besøg hos Schalke 04.

Den 23-årige dansker havde nok håbet, at det ville blive kampens sidste mål, men fire minutter før tid fik Schalke 04 sikret sejren med målet til 2-1.

Hjemmeholdet erobrede bolden i det 86. minut og iværksatte et kontraangreb i højt tempo.

Bolden blev flyttet hurtigt rundt, og den endte hos Suat Serdar, der sørgede for forløsningen hos Schalkes fans med sit mål.

Dermed spillede Schalke sig på andenpladsen i rækken på grund af en dårligere målscore end topholdet Borussia Mönchengladbach.

Begge hold har 25 point, men Mönchengladbach har ikke spillet i denne runde endnu.

RB Leipzig og Bayern München følger efter og har begge 24 point også for en kamp færre end Schalke 04.

Inden Ingvartsens mål kom Schalke foran, da Benito Raman med et drøn kanonerende bolden i kassen til 1-0.

Marcus Ingvartsen brød en lang måltørke, da han i oktober scorede sit første mål i Union Berlin-trøjen.

Det skete i 2-0-sejren mod Freiburg, og det var første gang siden 16. januar i 2018, at han fandt vej til netmaskerne, da han dengang spillede for belgiske Genk.

Mod Mainz i november var han tæt på at blive krediteret endnu et mål i Bundesligaen, da Union Berlin slog Mainz 3-2.

Ingvartsen endte i det opgør dog med at måtte nøjes med at fremtvinge et selvmål, da Mainz kom foran 1-0.

