Dansk kasse i vildt comeback

RB Leipzig er et myggehår fra at kunne kalde sig herbstmeister i tysk fodbold efter en 3-1-sejr hjemme mod Augsburg i Bundesligaen.

Her sørgede indskiftede Yussuf Poulsen for den sidste scoring til slutresultatet 3-1, efter at Leipzig var bagud 0-1 indtil små 20 minutter før tid.

Sejren betyder, at Borussia Mönchengladbach skal vinde med 14 mål senere lørdag ude mod Hertha Berlin for at løbe med efterårstitlen i tysk fodbold.

Det var dog ikke kun i Leipzig, der var glæde til sidst.

Bayern München havde 0-0 hjemme mod Wolfsburg, indtil man skiftede purunge Joshua Zirkzee ind i det 83. minut.

Den 18-årige hollænder takkede for tilliden og scorede to gange i slutfasen til slutresultatet 2-0. Dermed blev han atter helten for Bayern, som tilfældet var senest mod Freiburg, hvor han også blev skiftet ind og scorede i tillægstiden.

Det hele betyder, at RB Leipzig topper med 37 point og en markant bedre målscore end Gladbach, der er på andenpladsen og spiller senere, mens Bayern ligger nummer tre med 33 point.

Yussuf Poulsen bænket hos RB Leipzig mod Augsburg, og danskeren kunne se gæsterne komme foran efter blot otte minutter.

Marco Richter tryllede i højre side med boldkunst, inden han hamrede bolden ind i feltet, hvor Florian Niederlechner stod klar tæt foran mål til at sende den det sidste stykke i mål.

RB Leipzig søgte en udligning, men måtte vente helt til det 68. minut, da Konrad Laimer fik bukseret sig igennem feltet og sparket bolden i mål.

Patrik Schick øgede til 2-1, inden Yussuf Poulsen med en nem scoring tæt ved mål sørgede for 3-1 i det 89. minut.

I München måtte Bayern erstatte Javi Martínez kort før pausen med en skade, og dermed blev der tilføjet et navn mere til klubbens alenlange liste af skadede spillere.

Ind kom i stedet Jérôme Boateng, og han kunne sammen med holdkammeraterne konstatere, at første halvleg endte uden scoringer.

Sådan så det også ud i anden halvleg, hvor stillingen var 0-0 indtil fem minutter før tid, hvor Zirkzee kom i gang.

Bayern var senest på vej mod et enkelt point ude mod Freiburg, men to scoringer i tillægstiden sikrede 3-1-sejren, og målet til 2-1 blev scoret af unge Joshua Zirkzee.

Lørdag lignede det således også en skuffelse i München kort før tid, men så blev Zirkzee igen skiftet ind og slog til med det samme.

Zirkzee gjorde sin entré syv minutter før tid og scorede to minutter senere til 1-0, inden Serge Gnabry i sidste minut øgede til slutresultatet 2-0.

