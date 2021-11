Dansk komet bliver stoppet på gaden

I sin blot anden kamp i Bundesligaen skrev Wahid Faghir sig ind i VfB Stuttgarts historiebøger.

Med en scoring i overtiden mod Union Berlin blev den 18-årige dansker således klubbens næstyngste målscorer i ligaen nogensinde - kun overgået af den nuværende Chelsea-stjerne Timo Werner.

Samtidig har oktober budt på godt med spilletid for angriberen, der i sommer skiftede fra Vejle Boldklub til VfB Stuttgart. I alt er det blevet til fire indhop i ligaen.

Starten var ellers ikke særlig god i Bundesliga-klubben, lyder det fra U21-landsholdsspilleren.

- Jeg fik en skade og var ude i lidt under en måned, og så handlede det om at arbejde hårdt for at komme tilbage. Der var så nogle småskader hos andre og så videre, så jeg fik chancen, og det handlede om at gribe den, siger Wahid Faghir til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Den første kamp var fin nok, men den anden kamp, hvor jeg kommer ind og laver målet, spiller jeg faktisk en forfærdelig kamp. Men når man så udligner i 90. med en mand i undertal, så bliver man glad.

I sin anden Bundesliga-kamp kom angriberen på tavlen for VfB Stuttgart. Foto: Frank Hoermann /Sven Simon/Ritzau Scanpix

Det er ikke mange 18-årige, der tager skridtet til en Bundesligaen eller en anden stor klub og spiller meget fra starten af, men det er om ikke andet det, som den tidligere Vejle Boldklub-angriber har gjort.

- Jeg ved ikke, om det har været som forventet. Jeg er taget herned for at arbejde hårdt og se det an og køre på derfra, og så er det op til træneren at vurdere det. Jeg tror også, at han ved, hvor hårdt det er at spille hernede i forhold til Danmark. Det er også et stort step fysisk. Jeg tager det rimelig stille og roligt, og det gør jeg stadig. Vi bygger på stille og roligt for hver træning og kamp,

- Hvordan har du oplevet niveauforskellen mellem Superligaen og Bundesligaen?

- Der er bare meget mere intensitet og ikke så mange pauser. Det er meget frem og tilbage. Enten presser du eller skal du have bolden. Du skal hele tiden lave noget.

Med skiftet og flytningen fra Vejle til Stuttgart er Wahid Faghir også kommet til en større by og en klub, der alt andet lige får mere opmærksomhed.

Han er efterhånden også begyndt at mærke, at folk ved, hvem han er.

Wahid Faghir var en stor succes i Vejle, inden han skiftede til Bundesligaen. Foto: Anders Brohus

- I de første par dage var det ikke så slemt. Der var egentlig ikke nogen, der kendte mig. Jeg boede på et hotel lige ved siden af stadion og hver gang jeg gik derfra, var der ingen, der genkendte mig, før jeg begyndte at spille. Efter jeg scorede, er folk begyndt at kende en, og man bliver genkendt på gaden. Jeg tænker, at jo flere mål man laver, jo mere bliver man også genkendt på gaden, og flere vil have billeder. Jeg er blevet stoppet op et par gange, siger Wahid Faghir og tilføjer:

- Det er meget fint. I Vejle kunne folk også genkende mig, efter at jeg lavede mål og viste mig frem. Det er bare startet helt forfra her i Tyskland.

I øjeblikket render Wahid Faghir imidlertid ikke rundt i Stuttgart. Han er samlet med det danske U21-landshold, der tirsdag skal møde Tyrkiets ditto i en vigtig U21-EM-kvalifikationskamp.