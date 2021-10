Dansk komet stråler på den store scene

I sin anden optræden for Stuttgart fik den danske angriber Wahid Faghir søndag hul på målbylden i Bundesligaen.

Det 18-årige stortalent scorede et vigtigt mål i overtiden mod Union Berlin, og Stuttgart fik dermed 1-1.

Wahid Faghir skiftede til Stuttgart fra Vejle Boldklub i sommer. Han fik debut for sin klub i forrige runde mod Borussia Mönchengladbach, hvor han fik et indhop på 16 minutter - uden at score.

Søndag blev han sendt på banen efter 56 minutter i forbindelse med en dobbeltudskiftning, der samtidig sendte Stuttgarts anden dansker, Nikolas Nartey, på bænken.

To minutter inde i overtiden fik Wahid Faghir bolden med ryggen til mål i udkanten af feltet. Chancen så ikke stor ud, men han formåede at vende på en tallerken og sparke bolden i kassen og sørgede altså for point til Stuttgart.

Stuttgart kæmper en indædt kamp for at lægge nedrykningsstregen bag sig, og søndagens point betyder, at der nu er fem point ned til Bielefeld på den 17.-plads, der medfører direkte nedrykning.

Union Berlin, der havde Frederik Rønnow på bænken i hele søndagens kamp, er på femtepladsen i Bundesligaen.