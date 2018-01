Dansk landsholdsangriber får støtte efter skuffende start

Viktor Fischer havde ikke meget held i sprøjten i Middlesbrough FC, og derfor tog han i sommer turen til Mainz 05 i den tyske Bundesliga.

Her har danskeren fået en langsom start, og de første rygter om et forestående exit er allerede begyndt at florere.

FC København har blandt andre været nævnt som en bejler til den danske landsholdsspiller.

Det bliver dog ikke til noget klubskifte i januars transfervindue for Viktor Fischer, har Mainz-træner Sandro Schwarz allerede fastslået, og han understreger sin tro på, at danskeren kan slå igennem i den tyske klub.

- Viktor er det klassiske tilfælde af en spiller, der skal bruge noget tid. Han har alle kvaliteter - han er teknisk god, og han er en dygtig afslutter.

- Han har brug for tid til at udvikle sig, og så skal han nok tage det næste skridt, siger Sandro Schwarz til klubbens hjemmeside.

Viktor Fischer spillede blot 332 minutter i Bundesligaen i efteråret. Højdepunktet for Fischer i Mainz-trøjen var, da han blev dobbelt målscorer mod Holstein Kiel i anden runde i den tyske pokalturnering.

