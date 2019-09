Dansk landsholdsprofil dropper kamp: Kæresten skal føde

Fodboldspilleren Yussuf Poulsens forlovede føder formentlig parrets første barn i den nærmest fremtid.

I hvert fald har bundesligaklubben RB Leipzig ladet ham blive væk fra lørdagens udekamp mod Werder Bremen af lyksalige årsager. Det bekræfter Leipzig i et opslag på Twitter.

Allerede i marts kom det frem, at det tidligere Lyngby-talent skulle være far, da han selv delte et billede af to Leipzig-spilletrøjer - en stor og en lille - med billedteksten "Snart bliver jeg far!".

Så sent som i onsdags var Poulsen i kamp mod Benfica i Champions League, da Leipzig på udebane vandt 2-1.

I alt har Poulsen spillet seks kampe på tværs af alle turneringer for sin tyske arbejdsgiver i begyndelsen af sæsonen. Det er blevet til en enkelt scoring for angriberen.

Leipzig har fået en noget nær perfekt start på sæsonen, og klubben ligger efter fire spillerunder på førstepladsen i Bundesligaen.

Se også: Tv-krigen eskalerer: Discovery i frontalangreb på YouSee

Emails afslører skandale i Barcelona

Superligaen Indefra: FCK må vente på Corner-millioner