Dansk landsholdsspiller storsejrer

Søndag var en festdag hos Union Berlin, der spillede klubbens første bundesligakamp nogensinde og dermed blev den første klub fra det tidligere Østberlin, der optræder i Bundesligaen.

Men festen fusede hurtigt ud for hjemmeholdet på det udsolgte Stadion An der Alten Försterei, hvor 22.000 tilskuere skabte en nærmest helt rød kulisse.

Gæsterne fra RB Leipzig, der havde Yussuf Poulsen på banen i hele kampen, vandt en knusende sejr på 4-0.

Sidste sæsons nummer tre var overlegen i de fleste facetter og afgjorde kampen med tre mål i første halvleg.

Efter et kvarter fik Marcel Halstenberg både tid og plads til at lægge bolden til rette i feltet, inden han krøllede bolden flot op i målhjørnet til 1-0.

Lidt senere jublede udeholdets spillere igen, da bolden gik i mål efter et hjørnespark, men videodommersystemet VAR viste bagefter, at Yussuf Poulsen havde hånd på bolden, inden en holdkammerat sendte den i mål.

Målet til 2-0 skulle dog komme efter en halv time. Udeholdet slog en kontra, hvor Marcel Sabitzer fra kanten af feltet sparkede bolden op i nettaget.

Sidste spænding forsvandt efter 42 minutter, da den tyske landsholdsangriber Timo Werner skar ind i feltet og hamrede den i nettaget til 3-0.

I anden halvleg skruede Leipzig lidt ned for blusset og sørgede for at køre sejren hjem uden at bruge for mange kræfter på det sjaskvåde underlag.

Føringen blev dog udbygget, da Christopher Nkunku midtvejs scorede efter at være spillet helt blank foran mål.

I den anden ende forsøgte Union Berlin at komme på tavlen med holdets første mål i Bundesligaen, men det kom ikke i denne omgang. Holdet havde den tidligere FC Nordsjælland-bomber Marcus Ingvartsen på bænken i hele kampen.

Se også: Smal sejr i Brøndby: Udfordrer FCM

Se også: Leicester og Schmeichel driller Lampards Chelsea

Se også: Dramatisk afslutning i Herning