Dansk lynsucces: Brager ind på scenen

FC København scorede en stor økonomisk gevinst, da klubben i januar solgte Jonas Wind til VFL Wolfsburg i Bundesligaen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger indbragte transferen i omegnen af 90 millioner kroner, men den 23-årige dansker har i sine første fire kampe allerede imponeret stort og betaler allerede nu af på grønsværen.

Lørdag scorede den træfsikre angriber for anden kamp i træk, da han åbnede ballet i 2-2-dysten mod Borussia Mönchengladbach.

Jonas Wind positionerende sig perfekt i feltet og kunne sætte indersiden på et godt indlæg fra Ridle Baku og dermed bringe sin nye klub i front efter blot seks minutter.

Se målet i tv-klippet øverst oppe ...

Jonas Wind har fået en flyvende start på karrieren i Wolfsburg. Foto: Nobert Jansen/Ritzau Scanpix

Dansk succes

Weekenden bød ikke kun på medvind hos Wind, hvad angår danske profiler i udlandet. Der var også positiv omtale andre steder.

I England spillede Tottenham lørdag mod kriseramte Leeds, og her satte Pierre-Emilie Højbjerg på smukkeste vis Harry Kane op, der kunne sætte bolden ind til 3-0.

Den danske midtbanespiller modtog bolden et stykke uden for feltet og slog på elegant vis en bold over Leeds-forsvaret og fandt Kane, der satte en inderside på.

Tottenham endte med at vinde kampen 4-0 og fik vitale point i den tætte kamp om top 4.

Se Højbjergs flotte assist i videoen herunder ...

I Belgien blander Club Brugge sig også i topstriden - og det skyldes ikke mindst 22-årige Andreas Skov Olsen.

Selvom danskeren kun har været i klubben siden januar, er han allerede blevet fast mand på mesterholdet.

Det er blevet til adskillige oplæg til holdkammeraterne, og nu er han også selv kommet på tavlen, efter at den tidligere Superliga-topscorer nettede i søndagens kamp mod Royal Antwerp.

Danskeren har spillet med i de seneste fem kampe for klubben, hvor det er blevet til fire sejre.

Skov Olsen kom til Club Brugge i januar, da han forlod italienske Bologna.

Andreas Skov Olsen har spillet 15 landsholdskampe for Danmark, hvor det er blevet til seks mål. Foto: Lars Poulsen

I nabolandet Holland var der også dansk glæde at spore hos en anden tidligere FCN-spiller.

Målmanden Peter Vindahl kom til den hollandske klub AZ Alkmaar i august, og det har været noget af en jubelrejse.

Keeperen er blevet førstevalg i kassen, og lige nu går han og holdkammerater fra sejr til sejr. Det er blevet til fire triumfer i de seneste fem kampe, og man har positioneret sig på fjerdpladsen. Tæt på en billet til Champions League.

Den mest bemærkesesværdige danske bedrift i weekenden fandt imidlertid sted i London, hvor Christian Eriksen gjorde comeback på øverste niveau.

Det skete i Brentfords nederlag til Newcastle, og selv om dysten bød på nul point til kontoen, var det alligevel et helt særligt øjeblik for den danske kreatør.